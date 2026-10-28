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Košarka

Zdesetkana Olimpija se je častno borila proti favoriziranemu Arisu

Solun, 28. 10. 2026 20.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Cedevita Olimpij vs. Le Mans

Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju pri vodilnem in neporaženem Arisu iz Soluna doživeli peti poraz v evropskem pokalu in ostajajo na repu razpredelnice. Po zgledni borbi so klonili s 73:78 (19:21, 39:38, 57:57). Ljubljančani so še vedno ena od dveh ekip brez zmage v evropskem pokalu.

Do konca skupinskega dela je še devet tekem, v končnico pa se bodo uvrstila prva štiri moštva iz vsake od štirih skupin. Cedevita Olimpija za četrtim mestom zaostaja dve zmagi, njen naslednji tekmec v evropskem pokalu pa bo 4. novembra doma ekipa italijanske Tortone.

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Za Ljubljančane je bila to deseta tekma v novi sezoni v vseh tekmovanjih. Zgolj dve zmagi proti Ciboni in Igokei sta precej manj od pričakovanj.

Danes so zmaji v Grčiji nastopili brez štirih igralcev, Miha Cerkvenik je zbolel, Jayce Johnson, Cameron Houindo in Brandon Murray so poškodovani, povrh vsega pa je zaradi poškodbe mišice na nogi manjkal tudi trener Zvezdan Mitrović.

Vseeno se je omejena igralska zasedba iz Ljubljane častno borila in bila vseh 40 minut enakovredna tekmecu, ki se ni oddaljil na več kot devet točk razlike in na koncu precej zaostal za svojim povprečjem 94,5 točke do te tekme.

Cedevita Olimpija
Cedevita Olimpija
FOTO: Damjan Žibert

Na koncu so domači, ki jih s klopi vodi legendarni Vasilis Spanulis, vendarle uveljavili kakovost in izkušnje ter prišli do pričakovane zmage.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Matthew Hurt z 19 točkami in Anthony Cowan, ki jih je dosegel 14.

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