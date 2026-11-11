Zdesetkane in pomlajene Slovenke v končnici klonile proti Italiji

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 začela s porazom. Na gostovanju je izgubila z Italijo z 62:67. Slovenija je nastopila precej oslabljena, manjkali sta dolgoletna kapetanka Teja Oblak in Američanka Jessica Shepard, kakor tudi igralke, ki nastopajo v ameriški študentski ligi. Shepard je sicer odpotovala z reprezentanco v Terni nad Rimom in bo prisotna tudi na naslednjih dveh tekmah v Ljubljani v soboto proti Latviji in v torek z Avstrijo.

Slovenske košarkarice so na gostovanju v Italiji drago prodale svojo kožo. FOTO: Fiba

Okrnjena in pomlajena zasedba Slovenije se je dostojno kosala s favorizirano reprezentanco Italije, ki je vprašanje zmagovalca rešila šele v zadnjih minutah tekme. Varovanke madžarskega trenerja na slovenski klopi Davida Gasparja so primanjkljaj na klopi nadomestile z borbenostjo na parketu. Čeprav je večino tekme igralo le sedem košarkaric, so te do konca držale priključek. V 38. minuti po četrti trojki Zale Friškovec je imela Italija zgolj točko prednosti (59:58), a je nato dosegla delni izid 6:0 in vpisala prvi par točk. Med strelke se je vpisalo le šest slovenskih igralk. Po 14 točk so dosegle Zala Friškovec (trojke 4:8, 10 skokov), Eva Lisec (6 skokov, 6 izgubljenih žog) in Teja Goršič (met 5:8, 6 skokov), 12 pa jih je dodala Tina Cvijanović, ki je imela najvišji statistični indeks v ekipi (18).

Italijanke so šele v izdihljajih tekme zlomile čvrst odpor žilavih Slovenk. FOTO: Fiba

V drugem delu kvalifikacij za eurobasket, ki bo junija prihodnje leto potekal v Vilni, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu, so vse reprezentance začele z ničle. V vsaki skupini so po štiri ekipe, na EP pa se bosta uvrstili najboljši dve iz vsake skupine. Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine, najboljšo uvrstitev so zabeležile na zadnjem celinskem tekmovanju, ko so osvojile deveto mesto. "Iztisnili smo iz sebe zadnje atome moči in favorizirano Italijo držali v negotovosti vse do konca. Ponosen sem na igralke, ki se niso predale tudi, ko so bile v zaostanku. Dokazale so, da je obramba ključ do uspeha in upam, da bomo tako ekipno igro ponovili tudi na naslednjih dveh tekmah v Ljubljani," je po porazu z 62:57 igro svojih varovank pohvalil slovenski selektor Gaspar.

Slovenija je večji del obračuna z Italijo odigrala le s sedmimi košarkaricami. FOTO: Fiba

Zala Friškovec je priznala, da kljub dobri igri Slovenk zaradi poraza ne more biti zadovoljna. "Ne morem biti zadovoljna, ker smo izgubile, a vseeno lahko iz tekme proti favorizirani Italiji potegnemo nekaj pozitivnih zaključkov za naslednja dva dvoboja v Ljubljani. Imele smo preveč nihanj, se sicer vsakokrat vrnile v igro, a žal nam v zaključku tekme niso šle na roko sodniške odločitve. Italija ima kopico enakovrednih igralk in to je unovčila v odločilnih minutah."

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, drugi del, skupina K, prva tekma, izid:

Italija - Slovenija 67:62 (19:12, 13:18, 22:17, 13:15)

Dvorana PalaTerni, sodniki: Mendoza (Španija), Gjoni (Albanija), Manojlović (Srbija). Italija: Keys 3 (3:4), Pasa 11 (4:6), Zanardi 1 (1:4), Verona 8 (2:2), Pan 17 (1:6), Cubaj 11 (3:4), Madera 6 (0:2), Andre 9 (1:3), Panzera 1 (1:2). Slovenija: Lisec 14 (4:4), Cvijanović 12 (2:2), Ivanuša 4, Goršič 14 (3:4), Friškovec 14 (2:4), Čeh 4 (0:2). Prosti meti: Italija 16:33, Slovenija 11:16. Met za tri točke: Italija 3:19 (Pan 2, Pasa), Slovenija 7:20 (Friškovec 4, Cvijanović 2, Goršič). Osebne napake: Italija 20, Slovenija 27. Pet osebnih: Lisec (36.), Ivanuša (39.).