Zdesetkani Dallas kljub znova odličnemu Irvingu izgubil proti Minnesoti

Dallas je kljub ponovni odsotnosti Luke Dončića in številnim drugim poškodbam v domači dvorani bil zelo blizu preobratu in zmagi proti Minnesoti. A 36 točk Kyrieja Irvinga in 30 točk P.J.-a Washingtona na koncu ni bilo dovolj, saj so Teksašani doživeli tesen poraz z izidom 115:114.