Zdesetkani Dallas z visoko zmago prekinil niz petih zaporednih porazov

Mavericksi, ki se bodo morali še nekaj časa znajti brez poškodovanih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga so popravili statistiko zmag brez dveh največjih zvezdnikov. Za drugo zmago ob trinajstih porazih so košarkarji Dallasa nadigrali Los Angeles Lakerse, in ob enakem številu porazov, a z zmago več, na lestvici zahodne konference prehiteli Jezernike.

Tokrat je bil ključ do zmage Dallasa uspešen met za tri točke, saj so bili Teksašani pri metu za tri točke kar 40-odstotno uspešni in so zadeli 18 trojk, kar je največ po zgodovinski zmagi nad Golden State Warriorsi pred slabim mesecem dni, na kateri je padlo rekordno število trojk.