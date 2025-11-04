Zdesetkani Lakersi slavili tudi v Portlandu

Jezerniki so večer prej v domači dvorani s 130:120 ugnali Miami, ko je slovenski as dosegel prvi trojni dvojček v sezoni (29 točk, 11 skokov, 10 podaj), skupno pa 83. v karieri.

Luka Dončić tokrat ni igral zaradi oskrbe poškodbe spodnjega dela leve noge. Zaradi te poškodbe je moral 26-letnik v začetku sezone tako izpustiti že tri tekme. Zaradi bolečin v mišicah pa je poleg Dončića manjkal tudi Austin Reaves.