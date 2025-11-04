Zdesetkani Lakersi slavili tudi v Portlandu

Jezerniki so večer prej v domači dvorani s 130:120 ugnali Miami, ko je slovenski as dosegel prvi trojni dvojček v sezoni (29 točk, 11 skokov, 10 podaj), skupno pa 83. v karieri.
Luka Dončić tokrat ni igral zaradi oskrbe poškodbe spodnjega dela leve noge. Zaradi te poškodbe je moral 26-letnik v začetku sezone tako izpustiti že tri tekme. Zaradi bolečin v mišicah pa je poleg Dončića manjkal tudi Austin Reaves.
Zato pa je zablestel Deandre Ayton, ki je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 29 točk, deset skokov in tri blokade, Rui Hachimura pa je k zmagi dodal 28 točk. Pri gostiteljih, ki so izgubili prvič po treh zmagah v nizu, je bil s 33 točkami najbolj razpoložen Deni Avdija.
Naslednja tekma LA Lakers čaka v sredo, ko bodo doma gostili San Antonio Spurs.
Liga NBA, izidi:
Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 109:125
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 115:117
Boston Celtics - Utah Jazz 103:105
New York Knicks - Washington Wizards 119:102
Houston Rockets - Dallas Mavericks 110:102
Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 106:114
Denver Nuggets - Sacramento Kings 130:124
Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 115:123
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za LA Lakers).
LA Clippers - Miami Heat 119:120
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.