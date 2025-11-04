Svetli način
Košarka

Zdesetkani Lakersi slavili tudi v Portlandu

Portland, 04. 11. 2025 07.40 | Posodobljeno pred 19 minutami

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA na gostovanju v Portlandu prišli do nove zmage. Proti domačim Trail Blazeres so slavili s 123:115, čeprav sta tekmo zaradi počitka dan po zmagi nad Miamijem izpustila nosilca igre Luka Dončić in Austin Reaves, LeBron James pa zaradi išiasa še ni začel sezone.

Jezerniki so večer prej v domači dvorani s 130:120 ugnali Miami, ko je slovenski as dosegel prvi trojni dvojček v sezoni (29 točk, 11 skokov, 10 podaj), skupno pa 83. v karieri.

Luka Dončić tokrat ni igral zaradi oskrbe poškodbe spodnjega dela leve noge. Zaradi te poškodbe je moral 26-letnik v začetku sezone tako izpustiti že tri tekme. Zaradi bolečin v mišicah pa je poleg Dončića manjkal tudi Austin Reaves.

Zato pa je zablestel Deandre Ayton, ki je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 29 točk, deset skokov in tri blokade, Rui Hachimura pa je k zmagi dodal 28 točk. Pri gostiteljih, ki so izgubili prvič po treh zmagah v nizu, je bil s 33 točkami najbolj razpoložen Deni Avdija.

Naslednja tekma LA Lakers čaka v sredo, ko bodo doma gostili San Antonio Spurs.

Liga NBA, izidi:
Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 109:125

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 115:117

Boston Celtics - Utah Jazz 103:105

New York Knicks - Washington Wizards 119:102

Houston Rockets - Dallas Mavericks 110:102

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 106:114

Denver Nuggets - Sacramento Kings 130:124

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 115:123
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za LA Lakers).

LA Clippers - Miami Heat 119:120

košarka liga nba los angeles lakers portland trail blazers luka dončić
