Jokić znova MVP, Dončić (le) tretji, Shaq se z izbiro ne strinja

Nikola Jokić je postal najkoristnejši igralec severnoameriške košarkarske lige NBA po izboru ameriških novinarjev. Za srbskega košarkarja je to tretja nagrada MVP v zadnjih sezonah. Slovenski as Luka Dončić je po sezoni, v kateri je bil v rednem delu najboljši strelec, pristal na tretjem mestu glasovanja.

Za 25-letnim Ljubljančanom je statistično izjemna sezona in tudi zgodovinski redni del sezone. V tej je bil s 33,9 točke v povprečju na tekmo prvi strelec lige. Osebni statistični uspeh pa je skupaj s soigralci ekipe Dallas Mavericks po februarskih prestopih nadgradil še z ekipnim uspehom z uvrstitvijo v končnico. Kljub kampanji pri ekipi Dallasa, da bi ga predstavili kot najkoristnejšega igralca rednega dela, je ta čast znova pripadla Jokiću. S tem so se potrdila ugibanja v ameriških medijih, ki so 29-letnem Srbu dajale prednost pred Dončićem. Ta je v pretekli sezoni v povprečju dosegal 26,4 točke, 12,4 skoka in devet podaj na tekmo. Ob tem je dosegel 25 trojnih dvojčkov (Dončić 21) in 68 dvojnih dvojčkov, oboje na drugem mestu za litovskim centrom Domantisom Sabonisom.

Luka Dončić in Nikola Jokić FOTO: AP icon-expand

V glasovanju pa je Dončića preskočil tudi kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander na drugem mestu glasovanja. Dončić je osvojil zgolj štiri glasove za prvo mesto. Prejel je 36 glasov za drugo mesto, kar je le štiri manj kot Gilgeous-Alexandra. Dončić je na koncu prejel 50 glasov za tretje mesto, kjer je tudi končal. Čeprav je izid glasovanja veliko razočaranje za tabor navijačev Dallasa, pa so v teksaški zasedbi prepričani, da bodo Dončiću v prihodnosti morali priznati njegovo veljavo. Dončićev glavni trener Jason Kidd ves čas trdi, da je Slovenec boljši od legende Mavericksov Dirka Nowitzkega. Primerjajo pa ga tudi z drugimi člani hrama slavnih. Dončić je seveda osredotočen predvsem na zmage z ekipo. Ko so ga nedavno vprašali o tem, kaj je zanj uspeh, je njegov odgovor popolnoma povzel njegovo miselnost. "Mislim, ko osvojiš prvenstvo, to je to," je rekel Dončić. "To je najbolj pomembno kajne? To je najpomembnejši del." S tretjim izborom za MVP po letih 2021 in 2022 se je Jokić pridružil legendama Larryju Birdu in Magicu Johnsonu po številu teh prestižnih nagrad. Pred njimi so Wilt Chamberlain in LeBron James s štirimi, Michael Jordan in Bill Russell s petimi ter Kareem Abdul-Jabbar s šestimi. "Nič od tega ne bi bilo možno brez mojih soigralcev. Brez njih ne bi bilo nič. Trenerji, igralci, celotna organizacija, zdravniki, to je en velik krog, brez katerega ne bi bil, kjer sem," je izbor komentiral Jokić.

Nato pa je priznal, da mu je ekipni uspeh bolj pomemben od individualnega: "Lani mi je bilo veliko bolje, ko te nagrade nisem dobil in smo osvojili naslov." Aktualni NBA prvak z Denverjem trenutno zaostaja 2:0 v zmagah v seriji drugega kroga končnice z Minnesoto. Priznal je tudi, da mu namigovanja in debate pred oznanitvijo prejemnika te nagrade niso najbolj ljubi: "Nad tem nimam nadzora. Ker sem bil del tega pogovora tri od zadnjih štirih let, sem se na to že navadil in se na to več ne oziram."

Enkratni MVP rednega dela in štirikratni NBA prvak Shaquille O'Neal se z izbiro letošnjega zmagovalca ni strinjal, kar je brez zadržkov dejal tudi Jokiću. "Joker, kot predsednik zveze velikanov, ti si podpredsednik zveze velikanov. Veš, da te imam rad. Rad bi ti čestital, ampak želim, da nekaj slišiš on mene osebno. Mislim, da bi SGA moral biti MVP," je nekdanji center Los Angeles Lakersov in Miami Heatov dejal srbskemu centru kmalu po razglasitvi. Jokić mu ni zameril: "Hvala Shaq. Tukaj ljudi ne obsojamo in to je tvoje mnenje."

