Ljubljanska ekipa je prišla do prve zmage v ligi za prvaka. V Novem mestu je vodila večino tekme in na koncu zasluženo osvojila prvi točki. Prvi polčas je pripadel Ljubljančanom, ki so vodili z izjemo samega uvoda tekme. Izbranci Jureta Zdovca so si že v prvi četrtini priigrali lepo prednost, v drugi pa nekajkrat vodili za 12 točk, na glavni odmor pa so nesli devet točk zaloge.

Krka, ki je v prvem polčasu iz igre metala le 26-odstotno, je v tretji četrtini izničila zaostanek in v 28. minuti tudi povedla. Sredi zadnje četrtine pa so Ljubljančani spet pobegnili na 12 točk razlike, prednost pa so nato znali zadržati do konca.

Pri domačih je bil s 13 točkami najboljšiDominik Mavra, pri gostih pa s 14 točkami Miha Lapornik. Novomeščani bo tekmo 2. kroga igrali šele 20. marca, ko bodo gostovali pri Heliosu, Olimpija pa bo gostovala pri Sixt Primorski, termin tekme pa še ni znan.

Izid:

Krka - Petrol Olimpija 65:70 (8:16, 18:19, 19:11, 20:24)