Žalgiris s slovenskim pridihom do prve zmage

Zdovčeva ekipa je bila v tej sezoni nekajkrat že blizu zmagi, a se ji je doslej vedno izmuznila. Danes so imeli košarkarji iz Kaunasa tekmeca po meri, Panathinaikos je namreč predzadnji, domači pa temelje za uspeh postavili že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 20:12, približno takšno prednost pa so nato zadržali in na koncu slavili.