Zdovc na klopi Žalgirisa debitiral s porazom v Beogradu

Za Crveno zvezdo je to bila druga (zaporedna) zmaga v Evroligi, tokrat pa se je v dresu beograjske ekipe najbolj izkazal Nikola Kalinić. Srbski košarkar se je izkazal s 15 točkami, petimi skoki in tremi podajami. 13 točk je dodal Ognjen Dobrić, ki je dodal 13 točk. Varovanci Dejana Radonjića so sicer slabo metali za tri točke (5/21; 23,8 %), a to ni bilo usodno, saj je Žalgiris zmogel vsega 61 točk. Pri poražencih je največ, tj. 14 točk, dal Josh Nebo. Tekma se je prelomila v zadnji četrtini, pravzaprav v samem zaključku tekme. Žalgiris se je štiri minute in pol do konca tekme še uspel približati na 58:60, nato pa je Crvena zvezda ob podpori slabih 8000 domačih navijačev zaključila tekmo z delnim izidom 13:3.

Izid:

Crvena zvezda - Žalgiris 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19)