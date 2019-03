Zdovc po izpadu iz lige: Če bi v tej sezoni večkrat prikazali takšno igro, se ne bi znašli v tem položaju

Zmaji so v poslednjem krogu sezone v ligi ABA na gostovanju v Novem Mestu izgubili s 59.62 in se poslovili od tekmovanja. V prihodnji sezoni kot zadnjeuvrščena ekipa ne bodo imeli možnosti nastopanja, četudi osvojijo slovensko prvenstvo. Krka je v v sezoni na 22 tekmah dosegla sedem zmag in na koncu zasedla deseto mesto, Petrol Olimpija pa je z zmago manj prvič v osemnajstih letih izpadla iz lige. "Čestitke Krki za zmago. Morda se bo slišalo čudno, a z igro svojih fantov sem zadovoljen. Prikazali so borbeno predstavo in se čvrsto zoperstavili svojim tekmecem. Na koncu takšne tekme odločajo malenkosti. Novomeščani so zadeli lahke koše, mi smo jih zgrešili, nekajkrat smo slabo odigrali tudi v obrambi. Zavedam se, da je bila to tekma za obstanek v Ligi ABA, a če bi v tej sezoni fantje večkrat prikazali takšno predstavo, kot v Novem mestu, morda ne bi bili v tej situaciji. Svojim fantom ne zamerim nič," je po klavrnem koncu sezone v regionalnem košarkarskem tekmovanju za uradno klubsko spletno stran povedal prvi trener Jure Zdovc, ki je ekipo prevzel pred slabimi mesecem dni, a je ni mogel rešiti pred izpadom.