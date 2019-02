Zdovc po vrnitvi v Stožice: Moja bo zadnja!

Jure Zdovc, povratnik na 'vročo' ljubljansko klop, se ne boji izziva, a v isti sapi poudarja, da ga s sodelavci v naslednjih dneh, tednih in mesecih čaka mukotrpno delo v želji po postopni vrnitvi evroligo. "Vsak dan sem bolj vesel vrnitve na klop Olimpije. S tem sem sicer prekršil staro, nepisano trenersko pravilo, da se ne vračaj domov, a izziv je velik. Klub je sicer vrhunsko organiziran, toda obstajajo določene težave v moštvu, ki jih bomo skušali odpraviti. Fante bo potrebno psihološko dvigniti na raven, ki jo zahteva ogorčen boj za obstanek v ABA ligi oziroma boj za ubranitev naslova državnega prvaka," so bile uvodne misli novega, starega trenerja Petrola Olimpije.



Nismo favoriti

Nekdanji slovenski selektor priznava, da so ga za vrnitev prepričali argumenti predsednika kluba Tomaža Berločnikain obenem želja predstavnikov glavnih pokroviteljev, da vnovič ugrizne v kislo jabolko. "Lepo je, ko začutiš podporo odgovornih ljudi, ki imajo radi košarko, ki si želijo gledati močno Olimpijo ... Tudi sam sem zelo ambiciozen človek, ne zanimajo me kratkoročni projekti, čeprav smo trenutno v kar precej zahtevnem položaju. Istočasno sem imel na mizi ponudbo iz Turčije, a sem se naposled odločil za ostanek v domačem okolju. Upam, da bo potrpljenje vodstva kluba dovolj veliko, da zastavimo dolgoročen projekt z jasnim ciljem po vrnitvi na mesta, ki Olimpiji ne nazadnje pripadajo," je odločno poudaril Zdovc, ki bo po zaključku sezone konkretneje posegel v obstoječi igralski kader, v katerem prevladujejo mladi in neizkušeni košarkarji. "Imamo nekaj obetavnih košarkarjev, ki pa do prihoda v Ljubljano niso bili vajeni igranja na tako visoki ravni, kjer se pričakujejo zmage oziroma boj za najvišja mesta v vseh tekmovanjih. Sicer imamo določeno širino in kakovost za zaključek sezone, toda v tem trenutku sta tako Krka kot tudi Sixt Primorska vsaj za razred ali dva pred nami," je bil odkrit 52-letni Konjičan.