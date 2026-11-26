" Zahvaljujemo se Juretu Zdovcu , ker je sprejel naš predlog. Izziva se je lotil z veliko odločnostjo in navdušenjem ," je za spletno stran italijanskega kluba v sredo zapisal njegov generalni direktor Simone Giofre . Za Zdovca je to nov trenerski izziv, potem ko je nazadnje vodil PAOK iz Soluna med julijem 2025 in letošnjim marcem.

Jure Zdovc je bil sicer v preteklosti tudi selektor slovenske izbrane vrste. Na trenerski klopi se je na trenerski klopi s Slovenijo uvrstil v polfinale evropskega prvenstva na Poljskem leta 2009, Slovenija je pod njegovim vodstvom leta 2014 zasedla tudi sedmo mesto na svetovnem prvenstvu.

Na domačih tleh je med drugim vodil Geoplin Slovan, Krko in Olimpijo, v tujini pa Bosno, Iraklis, AEK, Žalgiris, Bursaspor in nazadnje PAOK. Zdovc je bil eden ključnih igralcev generacije talentov iz nekdanje Jugoslavije. Svojo igralsko pot, na kateri je nastopal na položajih organizatorja in branilca, je začel v sezoni 1983/1984 pri Cometu iz Slovenskih Konjic. Nato je prestopil v ljubljansko Olimpijo, kjer je igral med letoma 1984 in 1991 ter postal ikona kluba.

Leta 1991 se je prvič preizkusil v tujini pri Virtusu iz Bologne, sledilo pa je obdobje pri Limogesu, s katerim je leta 1993 osvojil evropski pokal in naslov francoskega prvaka. Preden se je vrnil v ljubljansko Olimpijo, je igral v solunskem Iraklisu, PSG Racing Basketu in Tofasu iz Burse.

V sklepnem delu svoje igralske kariere je nastopal za atenski Panionios, še enkrat zaigral za Olimpijo, nazadnje pa za Split, kjer je leta 2003 sklenil svojo športno pot. Med njegove igralske dosežke sodijo predvsem osvojitev evropskega pokala z Olimpijo leta 1993, srebrna olimpijska kolajna v Seulu leta 1988, zlata kolajna na svetovnem prvenstvu leta 1990 ter zlati odličji na evropskih prvenstvih v letih 1989 in 1991.

Je član Hrama slovenskih športnih junakov in hrama slavnih Mednarodne košarkarske zveze.