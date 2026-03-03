Zdovc preteklost, Trinchieri pa prihodnost Paoka

Izkušeni slovenski trener je ekipo iz Soluna vodil od 1. julija 2025 do ponedeljka, ko so objavili prekinitev sodelovanja z Jurijem Zdovcem.
"Zahvaljujemo se gospodu Zdovcu za njegovo prisotnost v naši ekipi in mu želimo veliko sreče v preostalem delu kariere," piše v izjavi ekipe.
Pantelis Boutskos bo prevzel mesto glavnega trenerja, je sporočila ekipa iz Soluna. Na spletni strani pa so tudi sporočili, da so podpisali pogodbo z italijanskim strokovnjakom Andreo Trinchierijem, ki bo ekipi do konca tekoče sezone pomagal v vlogi svetovalca, kot glavni trener pa bo vodenje Paoka prevzel s sezono 2026/27s pogodbo do konca sezone 2028/29.
Zdovc ima za sabo bogato trenersko kariero, kot glavni trener je vodil 14 klubov, ob tem je bil tudi selektor Slovenije.
