Košarka

Zdovc preteklost, Trinchieri pa prihodnost Paoka

Solun, 03. 03. 2026 10.26 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Jure Zdovc

Ena največjih legend slovenske košarke Jure Zdovc ni več trener prve ekipe grškega Paoka. Pri ekipi iz Soluna so novico o prekinitvi pogodbe z 59-letnim Slovencem po osmih mesecih sodelovanja objavili na spletni strani. Do konca sezone bo ekipo vodil Pantelis Butskos, nato pa bo po napovedih s sezono 2026/27 vajeti prevzel Andrea Trinchieri.

Izkušeni slovenski trener je ekipo iz Soluna vodil od 1. julija 2025 do ponedeljka, ko so objavili prekinitev sodelovanja z Jurijem Zdovcem.

"Zahvaljujemo se gospodu Zdovcu za njegovo prisotnost v naši ekipi in mu želimo veliko sreče v preostalem delu kariere," piše v izjavi ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pantelis Boutskos bo prevzel mesto glavnega trenerja, je sporočila ekipa iz Soluna. Na spletni strani pa so tudi sporočili, da so podpisali pogodbo z italijanskim strokovnjakom Andreo Trinchierijem, ki bo ekipi do konca tekoče sezone pomagal v vlogi svetovalca, kot glavni trener pa bo vodenje Paoka prevzel s sezono 2026/27s pogodbo do konca sezone 2028/29.

Zdovc ima za sabo bogato trenersko kariero, kot glavni trener je vodil 14 klubov, ob tem je bil tudi selektor Slovenije.

košarka jure zdovc paok solun odpoved trener

