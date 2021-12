Zdovčev Žalgiris izgubil, Bayern nemočen proti Olympiacosu

Litovci, ki jih vodi slovenski strateg Jure Zdovc, so po uvodnih devetih porazih zabeležili tretjo ničlo v zadnjih šestih tekmah. Zorana Dragića je Zdovc uporabil le v prvem polčasu in ga po metu 0:3 v slabih sedmih minutah do konca tekme posadil na klop. Janis Strelnieks je za domače, ki so sicer tretjo četrtino dobili s 27:13, dosegel 22 točk, pri gostih pa je imelo kar šest igralcev dvomestni izkupiček.

Ameriški organizator Mike James je za Monaco, ki je zabeležil šesto zmago, zbral 20 točk ter 14 podaj in si bo s članom Anadolu Efesa Vasilijem Micićem delil naziv MVP kroga. Oba sta imela statistični indeks 31.

Žalgiris, ki z izkupičkom 3-12 zaseda zadnje mesto med osemnajstimi ekipami, bo v naslednjem krogu gostoval v Kazanu pri Unicsu, ki je danes v gosteh presenetil CSKA Moskvo z 88:67.