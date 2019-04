Zdovcu bo odslej pomagal tudi Drobnjak

Strokovnemu štabu članske ekipe Košarkarskega kluba Petrol Olimpija Ljubljana se bo vsaj do zaključka tekmovalne sezone 2018/19 kot pomočnik glavnega trenerja Jureta Zdovca pridružil nekdanji košarkar ljubljanskega kluba, Dragiša Drobnjak. "Moja želja je bila, da ekipi priključimo mladega in ambicioznega trenerja, ki ima izkušnje z delom z visokimi igralci, predvsem centri. Vsak klub mora imeti trenerja, ki je osredotočen na individualno delo z višjimi igralci, to delo pa mora nato usklajevati s kolektivno taktiko. Že v svojih prejšnjih klubih sem vedno želel imeti v svoji strokovni ekipi nekoga, ki je osredotočen zgolj na to delo. Visoki košarkarji zahtevajo ogromno pozornosti pri delu z njimi, od njih se na igrišču zahteva vedno več. Na parketu večinoma prebijejo manj časa z žogo v svojih rokah, od njih se zahtevajo druge stvari. Drobnjak ima veliko izkušenj, ki jih bo lahko prenesel na mlade in tiste manj mlade košarkarje," je ob imenovanju pomočnika za uradno spletno stran povedal prvi trener ljubljanskih košarkarjev Jure Zdovc.