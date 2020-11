Združenje igralcev podprlo začetek lige NBA pred božičem

Goran Dragić (z žogo) med Jaysonom Tatumom in Kembo Walkerjem v "mehurčku" letošnje končnice blizu Orlanda.

Združenje profesionalnih igralcev košarke (NBPA), ki zastopa igralce v ligi NBA, je odobrilo načrt, po katerem bi se sezona 2020/21 severnoameriške košarkarske lige začela 22. decembra. Šlo bo za skrajšano sezono. Vsaka od ekip bo v rednem delu odigrala 72 tekem, deset manj kot denimo v sezoni 2018/19. Minula sezona je potekala v znamenju pandemije novega koronavirusa. Po prvih pozitivnih primerih so ligo prekinili 11. marca. Ekipe, v ligi NBA igra vsega skupaj 30 moštev, so odigrale od 63 do 67 tekem. Redni del lige NBA bi se moral končati pred 18. aprilom, ko naj bi se začela končnica.

A je v tekmovalni sistem zarezala pandemija, ki je sezono zamaknila za skoraj pet mesecev. Prvenstvo se je znova nadaljevalo šele konec julija "s kvalifikacijskimi tekmami", končnica pa se je nato začela 17. avgusta, prvič brez gledalcev in v zaprtem ter varovanem mehurčku pri Orlandu na Floridi, kjer se je najdaljša sezona v zgodovini lige NBA končala 11. oktobra po 355 dneh z zmagoslavjem Los Angeles Lakersov.

Zelena luč tudi olimpijskim igram

Jezerniki so v finalu s 4:2 v zmagah odpravili ekipo Miami Heat, pri katerem je imel na poti do finala vidno vlogo tudi nekdanji slovenski kapetan Goran Dragić, ki pa je večji del odločilnega dela končnice spremljal s klopi zaradi poškodbe. Z novo sezono je bilo zaradi tega velikanskega zamika povezanih veliko neznank. Lastniki klubov so morali upoštevati tudi prestavljene poletne olimpijske igre v Tokiu, na katerih bi lahko nastopili številni igralci NBA, med njimi tudi mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Liga NBA je pripravila načrt, po katerem bi novo sezono začeli že pred božičnimi prazniki, s tem pa bi lastniki klubov prihranili vsaj pol milijarde ameriških dolarjev, potem ko so zaradi blokade zaradi novega koronavirusa utrpeli velikansko finančno izgubo. Decembrskemu začetku sezone 2020/21 so prižgali zeleno luč tudi igralci.

Verjamejo v dogovor

"Odbor predstavnikov igralcev Nacionalnega združenja košarkarskih igralcev (NBPA) je predhodno odobril datum začetka sezone 2020/21 lige NBA 22. decembra in s tem razpored 72 tekem,"so sporočili iz NBPA v četrtek zvečer, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

"Dogovoriti se je treba o dodatnih podrobnostih in NBPA je prepričan, da se bosta strani dogovorili o vseh preostalih vprašanjih, pomembnih za prihajajočo sezono," dodaja NBPA. Delodajalsko (NBA) in delojemalsko stran (NBPA) čakajo še pogajanja o finančnih vidikih nove sezone, vključno z višino deleža plač igralcev, ki bodo končale na posebnem namenskem varčevalnem računu. S tem si želijo lastniki franšiz zavarovati tveganja v primeru novih odpovedi tekem zaradi koronavirusne pandemije.

Prav tako mora liga NBA določiti še prestopno obdobje ter doreči sam tekmovalni sistem. Govori se namreč o več varovanih koronskih mehurčkih, s katerimi bi omejili potovanja in zmanjšali tveganja za okužbo. Če ne bi bilo koronske krize, bi se redni del nove sezone začel konec oktobra.