Že tako oslabljeni Lakersi ob porazu s Clippersi ostali še brez Dončića

Vse drugo kot zmaga Lakersov bi bilo veliko presenečenje, so bili prepričani mnogi pred obračunom mestnih tekmecev, ki se (trenutno) nahajata v povsem različnih položajih. Moštvo Luke Dončića, LeBrona Jamesa in drugih po odigranih 26 tekmah zaseda 4. mesto na lestvici zahodne konference (19-7), medtem ko so Clippersi po katastrofalnem uvodu v novo tekmovalno obdobje pri samem dnu.
Toda že sam vstop v tekmo je tokrat pokazal, da jezernike, ki so bili v vlogi favorita, brez treh nosilcev igre – Austina Reavesa, Deandreja Aytona in Ruija Hačimure – čaka zahtevna naloga. Domača zasedba je povedla z 9:0, silovito pa je s sedmimi zaporednimi točkami na drugi strani odgovoril LeBron James. To je bilo praktično vse, kar smo dobrega videli od jezernikov v uvodni četrtini. Prvi zvezdnik gostov Luka Dončić je svoje prve točke dosegel šele v 9. minuti, kar dovolj zgovorno priča o zelo slabem večeru ne le slovenskega reprezentančnega kapetana, temveč celotne zasedbe 17-kratnih prvakov lige NBA.
Domači so hitro zagospodarili na igrišču, si priigrali dovolj visoko prednost 17. točk, ki so jo brez večjih težav ohranili do odhoda na veliki odmor (54:39). Pri Clippersih je odlično tekmo odigral Kawhi Leonard (32 točk), ki je v navezi z drugim veteranom Jamesom Hardenom (21 točk) skrbel za hiter pretok žoge v napadu in polnjenje tekmečevega koša. Da bo za goste mera polna, se je nekaj sekund pred koncem polčasa poškodoval še Dončić, ki se kasneje ni vrnil na parket.
Ko so varovanci trenerja Tyronna Lueja že na začetku tretje četrtine ušli na +20, je bilo jasno, da so favorizirani gosti pred nemogočo misijo. Številne izgubljene žoge v napadu in slab skok sta Clippersom omogočila mirno nadaljevanje v tem delu igre, ki so ga za (skupno) vodstvo z 80:61 dobili s 26:22.
Žarek upanja za morebiten (čudežni) preobrat Lakersov je posvetil sredi zadnje četrtine, ko je v teh trenutkih neustavljivi James s pravo simultanko poskrbel za delni izid 13:0. Po dolgem času so gostje znižali prednost tekmeca pod dvomestno število (80:71), a so že v naslednjih dveh napadih izgubili žogo (James in Jaxson Hayes), kar so Clippersi znali izkoristiti za vnovičen točkovni pobeg na +15 (88:73) in zasluženo zmago nad mestnim rivalom.
Liga NBA, izid:
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)
(Luka Dončić: 12 točk, 5 skokov in 2 podaji za Los Angeles Lakers).
