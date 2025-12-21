Že tako oslabljeni Lakersi ob porazu s Clippersi ostali še brez Dončića

Vse drugo kot zmaga Lakersov bi bilo veliko presenečenje, so bili prepričani mnogi pred obračunom mestnih tekmecev, ki se (trenutno) nahajata v povsem različnih položajih. Moštvo Luke Dončića, LeBrona Jamesa in drugih po odigranih 26 tekmah zaseda 4. mesto na lestvici zahodne konference (19-7), medtem ko so Clippersi po katastrofalnem uvodu v novo tekmovalno obdobje pri samem dnu.

Toda že sam vstop v tekmo je tokrat pokazal, da jezernike, ki so bili v vlogi favorita, brez treh nosilcev igre – Austina Reavesa, Deandreja Aytona in Ruija Hačimure – čaka zahtevna naloga. Domača zasedba je povedla z 9:0, silovito pa je s sedmimi zaporednimi točkami na drugi strani odgovoril LeBron James. To je bilo praktično vse, kar smo dobrega videli od jezernikov v uvodni četrtini. Prvi zvezdnik gostov Luka Dončić je svoje prve točke dosegel šele v 9. minuti, kar dovolj zgovorno priča o zelo slabem večeru ne le slovenskega reprezentančnega kapetana, temveč celotne zasedbe 17-kratnih prvakov lige NBA.