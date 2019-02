Želel je preskočiti avto in zabiti kot Milić, a končalo se je slabo

Na družbenih omrežjih se je te dni hitro širil posnetek košarkarja, ki želi zabiti preko soigralca in avtomobila. Zgodba se v tem primeru ni končala tako dobro kot v primeru Marka Milića in Blakea Griffina, ampak z grdim in neprijetnim padcem. In še nasvet: preden poskusite s čim takšnim, je dobro biti prepričan, da vam bo uspelo.

Takole je bil bistveno bolj uspešen pri zabijanju čez avtomobil (upokojeni) slovenski reprezentant Marko Milić.

Tudi košarkar lige NBA Blake Griffin se je pri zabijanju čez sponzorski avtomobil precej bolje izkazal.