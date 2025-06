Želele so v četrtfinale, (vnovična) realnost pa (pre)zgoden odhod domov

V zadnjih štirih letih, odkar slovensko žensko člansko košarkarsko izbrano vrsto vodi grški strokovnjak Georgios Dikaioulakos , ni vidnega (večjega) napredka. Če je bil Grkov predhodnik, domači strokovnjak Damir Grgić po treh neuspešnih poskusih uvrstitve v četrtfinale na prvenstvih stare celine 2017, 2019 in 2021 deležen (tudi neopravičenih) kritik, kaj bi potem zapisali šele za Dikaioulakosa in njegov strokovni štab, ki v vsem tem času ponavlja isto mantro o pomladitvi naše izbrane vrste.

Razlogov za (vnovičen) neuspeh, saj je neuvrstitev v izločilne boje, ki so si jih kot jasen cilj skupaj s strokovnim vodstvom začrtale reprezentantke same, je več.

Vse bolj se namreč zdi, da je večkrat uporabljena puhljica o pomladitvi prikladen izgovor za morebiten nov rezultatski neuspeh. Trenutno najbolj izkušeni reprezentantki, kapetanka Teja Oblak, ki je pred mesecem in pol s češko Prago osvojila naslov evropskih klubskih prvakinj, in Eva Lisec sta med pripravami nemalokrat poudarili, da je letos vendarle napočil čas za (rezultatski) korak naprej. Zgolj bežen pogled na trenutni "roster" slovenske reprezentance pa razkriva kruto realnost, da smo imeli v Bologni kar štiri debitantke. To dovolj zgovorno priča o tem, da so bile želje eno, realnost pa nekaj povsem drugega.

V samo vodenje slovenske reprezentance ob parketu se ne mislimo spuščati. To je izključno v domeni strokovnega vodstva na čelu z večkrat omenjenim Dikaioulakosom. Res pa je, da tisti, ki malce bolj podrobno spremljamo nastope naše izbrane vrste, opažamo, da se v zadnjih štirih letih ponavljajo isti vzorci. Grk na začasnem delu v Sloveniji očitno zaupa samo sedmerici igralk, mlade in obetavne posameznice, ki so se leta 2023 več kot izkazale z naslovom evropskih prvakinj v starostni kategoriji do 18 let, pa očitno še ne uživajo dovoljšnjega zaupanja Georgiosa Dikaioulakosa.