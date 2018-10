Zelena prestolnica: Green Dragons ob 30. obletnici zavzeli središče Ljubljane

Green Dragons so v torek z veliko proslavo v središču Ljubljane upihnili 30. svečko. Navijači ljubljanske Olimpije so s tem obeležili začetek "največje zgodbe slovenske in ljubljanske navijaške scene", kot so sporočili na Facebooku, 2. oktober 2018 pa so napovedali kot "dan, ki bo za vedno z zlatimi črkami zapisan v zgodovino skupine Green Dragons".

Zeleni zmaji so pripravili največji pirotehnični "šov" doslej, vse skupaj pa se je začelo v Argentinskem parku in nato nadaljevalo na Prešernovem trgu. Več pa v galeriji.