Zeleno-beli preveč 'zeleni' v zaključku, Cibona slavila po podaljšku

Petrol Olimpija je lovila tretjo domačo zmago v regionalnem tekmovanju v sezoni, uspeh pa bi zmajem prišel prav tudi zaradi rane iz evropskega pokala med tednom, ko so za več kot 30 točk klonili proti Virtusu. Dvoboj z Zagrebčani, pred tekmo so bili zadnji na lestvici, je bil tesen in razburljiv, nazadnje pa so predvsem po lastni krivdi ostali praznih rok po podaljšku. Večji del tekme je bila tekma precej izenačena, le v drugi četrtini so si domači priborili že devet točk naskoka, ki pa ni zdržala. Že v tretji četrtini so se gostje približali, potem pa tudi povedli in končnica je bila povsem odprta.

Štiri minute pred koncem rednega dela so domači po trojki Jana Španaprišli do tesnega vodstva (60:59), a uspeh je bil še zelo oddaljen. Zdelo se je, da boBlaž Mesičekz dokaj mirno roko (trije od štirih zadetih prostih metov) v zadnjih sekundah le prinesel zmago, toda vodstva s 66:61 domači niso znali zadržati. Celo prednosti 68:62 15 sekund pred koncem po dveh zadetih prostih metih Aleksandra Lazićane: zanje sta bila usodna Brandis Raley Rossin Ivan Novačić, ki sta v le devetih sekundah (vmes so Ljubljančani v svojem napadu zapravili žogo) dosegla dve trojki in štiri sekunde pred koncem rednega dela je Cibona izenačila na 68:68.

V podaljšku je nato Olimpija klonila: spet bi lahko bil mož odločitve Mesiček, ki je pred koncem s prostima metoma izenačil na 78:78, toda koš Marka Ljubičićašest sekund pred koncem je odnesel zmago Ljubljančanom. Pri domačih je Mirza Begićtekmo končal pri 17 točkah, eno manj je dosegel Mesiček.

Izid 5. kroga lige Aba:

Petrol Olimpija ‒ Cibona 78:80 (podaljšek)

Begić 17 točk, Mesiček 16; Raley Ross 20, Ljubičić 14, Marić 12