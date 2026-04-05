Treniral številne zvezdnike, z veseljem bi tudi Dončića in Jokića

Željko Obradović. Gospodar prstanov. Človek, ki je devetkrat pokoril Evroligo, in to storil s petimi različnimi klubi - dosežek, ki se mu nihče ni niti približal. "Sem zelo srečen človek, ker sem lahko delal nekaj, kar imam izjemno rad. To me je izpolnjevalo," v pretekliku 66-letni Srb opisuje 35 let izjemne kariere, ki jo je novembra, ko je zapustil Partizan, vsaj začasno prekinil.

"Posvečam se nekaterim drugim stvarem, za katere nisem imel časa, ko sem delal. V tem trenutku sem si vzel premor. Junija se bom pogovoril sam s seboj. Če se odločim za to, bo to pomenilo, da sem našel motivacijo. Motivacija je tisto, kar nas vse žene naprej, ne glede na poklic," je dodal Obradović.