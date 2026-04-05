Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Treniral številne zvezdnike, z veseljem bi tudi Dončića in Jokića

Planica, 05. 04. 2026 07.00 pred 24 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
Simon Valant Sanja Modrić
Željko Obradović

"Vsi, ki živimo na območju nekdanje Jugoslavije, smo lahko izjemno ponosni na Luko Dončića in Nikolo Jokića." Te besede je ob nedavnem obisku Slovenije izrekel najtrofejnejši evropski trener vseh časov Željko Obradović. Odkar je lani novembra zapustil beograjski Partizan, ima več prostega časa, tudi za razmislek o tem, kje oziroma če sploh bo nadaljeval kariero.

Željko Obradović. Gospodar prstanov. Človek, ki je devetkrat pokoril Evroligo, in to storil s petimi različnimi klubi - dosežek, ki se mu nihče ni niti približal. "Sem zelo srečen človek, ker sem lahko delal nekaj, kar imam izjemno rad. To me je izpolnjevalo," v pretekliku 66-letni Srb opisuje 35 let izjemne kariere, ki jo je novembra, ko je zapustil Partizan, vsaj začasno prekinil.

"Posvečam se nekaterim drugim stvarem, za katere nisem imel časa, ko sem delal. V tem trenutku sem si vzel premor. Junija se bom pogovoril sam s seboj. Če se odločim za to, bo to pomenilo, da sem našel motivacijo. Motivacija je tisto, kar nas vse žene naprej, ne glede na poklic," je dodal Obradović.

Dimitris Diamantidis, Dejan Bodiroga, Šarunas Jasikevičius. To je le začetek dolgega niza velikih imen, ki jih je vodil. Z veseljem bi jim dodal še dve: "Nikolo Jokića in Luko Dončića, seveda. Zato ker sta vrhunska igralca, zato ker sta človeka, ki uživata v igranju košarke. Zato ker je to nekaj, kar mene v tem trenutku kot trenerja izpolnjuje, ko spremljam način, kako igrata. Kar je najbolj pomembno, uživata v igranju košarke."

In če bi lahko s svojimi neprecenljivimi izkušnjami kaj svetoval slovenskemu zvezdniku? "Ne morem mu dajati nobenih nasvetov. Luka je že zgradil kariero, ki je neverjetna. Igra na vrhunski ravni. Rekordi, ki jih dosegata tako on kot Jokić, so izjemni. In seveda smo lahko mi v tej regiji le ponosni na to, kar oba v tem trenutku počneta v Ligi NBA," pravi Obradović, ki ga najmočnejša košarkarska liga na svetu nikoli ni preveč mikala, saj je bil prepričan, da je Evroliga zanimivejša in da evropski trenerji čez lužo ne dobijo prave priložnosti za dokazovanje.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
07. 04. 2026 19.35
Lahko je biti trener ko imaš vrhunske rezultate,dal bi jaz tebe v povprečno ekipo ,pa da vidimo tvoje znanje.
Odgovori
+1
1 0
Trembalajek
05. 04. 2026 12.42
Obradović zagotovo ne bi dovolil Luki toliko samovolje. Zahteval bi odnos trener - igralec. Ne pa da se Luka meša v delo trenerja, odloča kdaj in koliko bo igral, se peha za lastno statistiko in posledično pretirava z igralno minutažo. Obradovič bi bolj racionalno razporejal Lukov igralni čas, kar bi bilo koristno tako za Luko kot za ekipo, saj bi bil tudi manj podvržen poškodbam.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
05. 04. 2026 11.26
Tip je že malo dementwn in ne ve kaj govori
Odgovori
+0
1 1
matjaz mravlak
05. 04. 2026 10.45
ON BI TRENIRAL LUKATA IN JOKICA!! OMG PA ON NIMA 20% ZNANJA OD ONI DVEH
Odgovori
+1
1 0
Joško s Krasa
05. 04. 2026 10.19
A na Dončiča in Jokiča se pa ne bi tako drl,ne bi šlo!
Odgovori
0 0
Amor Fati
05. 04. 2026 08.48
Prid v Olimpijo. Mitrovič je včeraj zgubil kompas.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1935308
05. 04. 2026 08.55
Pa ne samo včeraj...
Odgovori
+3
3 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677