Treniral številne zvezdnike, z veseljem bi tudi Dončića in Jokića

Željko Obradović. Gospodar prstanov. Človek, ki je devetkrat pokoril Evroligo, in to storil s petimi različnimi klubi - dosežek, ki se mu nihče ni niti približal. "Sem zelo srečen človek, ker sem lahko delal nekaj, kar imam izjemno rad. To me je izpolnjevalo," v pretekliku 66-letni Srb opisuje 35 let izjemne kariere, ki jo je novembra, ko je zapustil Partizan, vsaj začasno prekinil.
"Posvečam se nekaterim drugim stvarem, za katere nisem imel časa, ko sem delal. V tem trenutku sem si vzel premor. Junija se bom pogovoril sam s seboj. Če se odločim za to, bo to pomenilo, da sem našel motivacijo. Motivacija je tisto, kar nas vse žene naprej, ne glede na poklic," je dodal Obradović.
Dimitris Diamantidis, Dejan Bodiroga, Šarunas Jasikevičius. To je le začetek dolgega niza velikih imen, ki jih je vodil. Z veseljem bi jim dodal še dve: "Nikolo Jokića in Luko Dončića, seveda. Zato ker sta vrhunska igralca, zato ker sta človeka, ki uživata v igranju košarke. Zato ker je to nekaj, kar mene v tem trenutku kot trenerja izpolnjuje, ko spremljam način, kako igrata. Kar je najbolj pomembno, uživata v igranju košarke."
In če bi lahko s svojimi neprecenljivimi izkušnjami kaj svetoval slovenskemu zvezdniku? "Ne morem mu dajati nobenih nasvetov. Luka je že zgradil kariero, ki je neverjetna. Igra na vrhunski ravni. Rekordi, ki jih dosegata tako on kot Jokić, so izjemni. In seveda smo lahko mi v tej regiji le ponosni na to, kar oba v tem trenutku počneta v Ligi NBA," pravi Obradović, ki ga najmočnejša košarkarska liga na svetu nikoli ni preveč mikala, saj je bil prepričan, da je Evroliga zanimivejša in da evropski trenerji čez lužo ne dobijo prave priložnosti za dokazovanje.
