Glede na številne košarkarice, ki so se po koncu lanske sezone odločile svojo srečo preizkusiti onkraj Atlantika, je bilo jasno, da madžarskega strokovnjaka na začasnem delu v Sloveniji čaka nova (konkretnejša) prenova reprezentančnega kadra. K sreči ima Gaspar v svojih vrstah izkušeni trikotnik Eva Lisec - Zala Friškovec - Jessica Shepard , ki je znal svoje bogate izkušnje prenesti na mlajša dekleta, za katera je bila udeležba v tokratnem kvalifikacijskem ciklu sploh prvi stik z vrhunsko reprezentančno ravnjo.

Tudi uvodna tekma z Italijo bi se lahko na koncu prevesila na slovensko stran, če selektor David Gaspar ne bi imel toliko težav s sestavo reprezentance pred začetkom zadnjega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto.

Za obračun z Latvijkami se je vedelo, da se bo odločal v končnici, medtem ko je torkova zelo visoka zmaga nad našimi severnimi sosedami kar s 43 točkami razlike vendarle manjše presenečenje. "Zelo sem ponosna na to ekipo, ne samo zaradi te tekme in visoke zmage, temveč zaradi celotnega novembrskega cikla. Bilo je veliko sprememb, manjkale so mnoge igralke in posledično prišle nove, mlade, a vse so se odlično odrezale in postavile dobre temelje za naprej," po drugi zmagi v zadnjem tednu dni ni skrivala zadovoljstva kapetanka naše izbrane vrste Eva Lisec.

"Pred tekmo smo si obljubile, da nam borbenosti in srčnosti nihče ne more odvzeti. Tudi zavoljo kakšne napake več v igri smo vedele, da lahko z nepopustljivostjo in moštvenim pristopom premostimo marsikatero težavo. Ponavljam, zelo sem vesela za te mlade punce, ki se komaj spoznavajo s člansko reprezentančno košarko, da tudi same vidijo, da premorejo dovolj kakovosti in talenta za visoko raven igranja košarke. Zdaj moramo nadaljevati z dobrimi igrami v svojih klubih, da bomo še bolje pripravljene za februarske zaključne kvalifikacijske izzive," je še dodala Lisec.