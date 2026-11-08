Žena navijača, ki ga je okracal Dončić: Moj mož ni imel slabih namer

Ob koncu tretje četrtine srečanja med Sacramento Kings in Los Angeles Lakers so bili gledalci priča dokaj nenavadnemu incidentu. Žoga je zapustila igrišče in se odbila v roke navijača, ki je sedel ob robu parketa. Ta jo je dokaj močno vrgel proti sodnici, ki jo je poteza presenetila. Reagiral je tudi Luka Dončić, ki je bil priča dogajanju, navijaču pa je namenil tudi besede: "Kaj za vraga delaš?"

Kasneje so se vpletli tudi varnostniki, ki so navijača pospremili iz dvorane. Zdaj se je oglasila njegova žena Kellie DeMarco, ki je ponudila alternativen pogled na situacijo. Ob sliki s svojim soprogom je zapisala: "To je moj dragi mož, ki so ga izključili iz dvorane med tekmo lige NBA. 20 let delam na televiziji, pa nikdar nisem bila deležna takšne pozornosti, kot jo je bil zadnjih nekaj dni on," je hudomušno začela svoj zapis.