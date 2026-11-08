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Žena navijača, ki ga je okracal Dončić: Moj mož ni imel slabih namer

Sacramento, 08. 11. 2026 16.00 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić in navijač

Četrtkovo tekmo med Sacramentom in Los Angeles Lakersi je poleg neverjetne predstave Luke Dončića zaznamovala tudi interakcija Slovenca in navijača, ki je sedel ob parketu. Ta je na neki točki žogo močno zalučal v sodnico, zaradi česar ga je Dončić pošteno oštel, pozneje pa je moral tudi zapustiti dvorano. Zdaj se je oglasila njegova žena, ki je stopila v bran svojemu možu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob koncu tretje četrtine srečanja med Sacramento Kings in Los Angeles Lakers so bili gledalci priča dokaj nenavadnemu incidentu. Žoga je zapustila igrišče in se odbila v roke navijača, ki je sedel ob robu parketa. Ta jo je dokaj močno vrgel proti sodnici, ki jo je poteza presenetila. Reagiral je tudi Luka Dončić, ki je bil priča dogajanju, navijaču pa je namenil tudi besede: "Kaj za vraga delaš?"

Kasneje so se vpletli tudi varnostniki, ki so navijača pospremili iz dvorane. Zdaj se je oglasila njegova žena Kellie DeMarco, ki je ponudila alternativen pogled na situacijo. Ob sliki s svojim soprogom je zapisala: "To je moj dragi mož, ki so ga izključili iz dvorane med tekmo lige NBA. 20 let delam na televiziji, pa nikdar nisem bila deležna takšne pozornosti, kot jo je bil zadnjih nekaj dni on," je hudomušno začela svoj zapis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Več let je igral košarko, očitno ga refleks podajanja žoge nikoli ni zapustil. Ni imel slabih namer in zelo obžaluje incident, ki ga je povzročil. Žal mu je, da so se stvari odvile tako, kot so se, za sodnike ima samo spoštovanje," je še povedala. Na koncu pa se je zahvalila za vsa pozitivna sporočila, ki sta jih te dni prejela skupaj s soprogom, in izkazala podporo svojim Kingsom.

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08. 11. 2026 16.18
Verjetno ga je okrcal, ne okracal.
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