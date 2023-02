Albanke bodo jemale resno: Spodobi se, da obračun odigramo profesionalno

Slovenske košarkarice se bodo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo po novembru 2021 znova predstavile domačim navijačem. Na Kodeljevem bodo gostile reprezentanco Albanije. V nedeljo jih čaka še obračun s Poljsko. Slovenke so sicer kot gostiteljice evropskega prvenstva že uvrščene na zaključni turnir.

icon-expand Tina Jakovina FOTO: Fiba

Slovenke, ki nastope v kvalifikacijah izkoriščajo kot pripravo za domače evropsko prvenstvo, so na dosedanjih štirih tekmah zbrale dve zmagi in dva poraza. V prvem ciklu novembra 2021 so na Kodeljevem izgubile proti Turčiji in v gosteh premagale Albanijo, točno leto dni kasneje pa zmagale na Poljskem in bile poražene v Turčiji. Kvalifikacije si pred domačimi navijači želijo zaključiti z dvema zmagama.





Za uvod v zadnji kvalifikacijski cikel jih najprej čaka tekma z Albanijo, v kateri so Slovenke izrazite favoritke. To so dokazale že na prvi tekmi v Draču, ki so jo dobile s kar 127:28 in s tem dosegle najvišjo zmago na uradnih tekmah in hkrati postavile rekord po številu doseženih točk. To je bila obenem tudi edina medsebojna tekma slovenske in albanske izbrane vrste. "Športniki na splošno veliko raje tekmujemo, kot zgolj treniramo, tako da se vse igralke dvoboja proti Albaniji zelo veselimo. A glede na to, da tekma nima tekmovalnega naboja in smo ob tem še velike favoritke, jo bomo izkoristile tudi kot del treninga in priprav na junijsko evropsko prvenstvo. Seveda pa se spodobi, da obračun odigramo maksimalno resno in profesionalno in tako bomo k dvoboju tudi pristopile. Že kar nekaj časa nismo igrale pred domačimi navijači, kar nam vsekakor predstavlja še dodaten motiv. Upam, da nas bodo v četrtek in nato v nedeljo podprli v lepem številu," je za uradno spletno stran pred dvobojem z Albankami dejala Tina Jakovina.



icon-expand Eva Lisec FOTO: Fiba