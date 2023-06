Ženski Eurobasket v Ljubljani po besedah Fibe najboljši v zgodovini

"Izjemno sem ponosen in zadovoljen z opravljenim delom, predvsem pa s pohvalami, ki prihajajo z vseh strani. Mednarodna košarkarska zveza Fiba je dejala, da je bilo to najbolje organizirano evropsko prvenstvo doslej," je povedal Emir Haskić.

"Dejstvo je, da nam je organizacija evropskega prvenstva za moške pred desetimi leti služila kot vodilo, saj je Eurobasket 2013 postal neke vrste model za organizacijo največjih tekmovanj v Sloveniji. V celotnem obdobju nismo imeli niti enega večjega zapleta, kar zgovorno priča, da smo postavili pravilne temelje in se celovito lotili organizacije," je za STA dodal direktor lokalnega organizacijskega odbora.

"Edina stvar, ki bi jo želel izboljšati, je obisk gledalcev. Zavedamo se, da občinstvo spremlja domačo reprezentanco, žal pa se naša letos ni odrezala, kot smo od nje pričakovali. Če bi #rakete dalj časa ostale na prvenstvu, bi bil tudi obisk gledalcev večji. A to so zadeve, na katere nimamo vpliva, tako kot nismo mogli pomagati Belgijcem, ki so hoteli v velikem številu priti na finale, vendar niso imeli dovolj čarterskih prevozov. Tako je v Belgiji ostalo skoraj 500 ljubiteljev košarke, ki so želeli obiskati Ljubljano," pravi Haskić.