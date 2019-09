Ženski košarkarski klub kritiziral Dončića, navijači vračajo udarec

"Arike, vem, da imaš za seboj izvrstno sezono, le trudi se še naprej. Vem, da boš novinka leta, želim ti vso srečo,"v posnetku pove Dončić, ki je sicer za dosežke v minuli sezoni lige NBA tudi sam dobil nagrado za novinca leta, njegov najresnejši konkurent je bil član Atlanta Hawksov Trae Young.

'Zrežiran video'

"To pravi tip, ki ni bil niti na eni tekmi WNBA v celotni sezoni, poslali so mu dres in posnel je zrežiran video,"so Dončićevo objavo komentirali pri Minnesoti, zadržati se ni mogla niti Napheesa Collier, košarkarica kluba, ki je zapisala, da je sama "vedno bolj navijala za Traeja Younga". Dodala je sicer, da je vse skupaj šala in da naj se vsi umirijo.

Po pričakovanjih so Dončiću v bran stopili številni navijači, ki so klubu iz Minnesote med drugim zabrusili, da naj se ne čudijo, zakaj WNBA gleda tako malo ljudi."Ne smetimo. To so dejstva. Imamo veliko NBA-igralcev (in trenerjev), ki hodijo na naše tekme ..."so žogico jeznim privržencem Ljubljančana vrnili iz Minnesote.

