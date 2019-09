Zgodilo bi se lahko leta 2021: Antetokounmpo na radarju Bojevnikov

Čeprav si le redki upajo napovedati, da bo Giannis Antetokounmpoleta 2021 iskal novega delodajalca, je dejstvo, da bo zvezdnik Milwaukee Bucksov kot prost igralec lahko neovirano odločal o svoji usodi. 24-letni Atenčan je po mnenju ESPNželja Golden State Warriorsov, kjer so po koncu minule sezone ostali brez naslova in brez enega največjih zvezdnikov lige Kevina Duranta, ki se je preselil v vrste Brooklyn Netsov.

Antetokounmpa bi lahko v San Francisco, kjer bodo od začetka prihajajoče sezone po slovesu od Oaklanda igrali Bojevniki, zvabi tudi prijateljstvo s prvim zvezdnikom Stephenom Curryjem, trdi dobro obveščena novinarka ESPNRamona Shelburne.

'Grožnja, ki se bliža'

"Posel bi bilo težko speljati, a ta grožnja se bliža," je ob gostovanju v oddaji NBA: The Jump povedala Shelburnova."Je on tip, ki bo ostal zvest eni ekipi vso kariero in poskušal v Milwaukee pripeljati naslov, ali pa bo 'naredil Kevina Duranta' in se priključil skupini super-prijateljev v Zalivu?"

Bucksi so edina ekipa, ki lahko Grku v naslednjih petih letih ponudi tako imenovano "supermax" pogodbo za kar 247 milijonov dolarjev (223,72 milijona evrov), kateri koli drug delodajalec bi močno zaostal za omenjenimi številkami. Zaenkrat je zelo močna tudi vez med prvim zvezdnikom kluba in vodstvom, ki je okoli Antetokounmpa pripravljeno (z)graditi šampionsko ekipo. Pot Jelenov se je v minuli sezoni sicer končala v finalu Vzhoda, kjer so bili od ekipe iz zvezne države Wisconsin s 4:2 v zmagah boljši kasnejši prvaki Toronto Raptorsi.