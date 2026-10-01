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Košarka

Zgodovinska sezona slovenske reprezentantke onkraj luže

Ljubljana, 01. 10. 2026 17.52 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jessica Shepard

Slovenska reprezentantka Jessica Shepard je prejemnica prestižne nagrade za košarkarico, ki je v ameriški ligi WNBA pokazala največji napredek. 30-letnica je v rednem delu sezone vknjižila največ trojnih dvojčkov v ligi, s soigralkami pa se zdaj v končnici bori za mesto v polfinalu.

Jessica Shepard
Jessica Shepard
FOTO: Damjan Žibert

Američanka s slovenskim potnim listom Jessica Shepard je v šesti sezoni v ligi WNBA dosegala najboljše številke v karieri. V povprečju je v dresu Dallasa na parketu preživela 31,7 minute na tekmo ter beležila 14,5 točke, 11,1 skoka in 5,3 podaje. Shepard je nastopila na vseh 42 tekmah kot članica začetne peterke. Po številu skokov na tekmo je bila druga najboljša igralka lige, po odstotku meta iz igre (57,5 %) peta, po številu podaj pa enajsta. Njenih 467 skokov predstavlja drugi najvišji izkupiček v eni sezoni v zgodovini WNBA. Več jih je zbrala le Angel Reese, ki jih je v sezoni 2026 dosegla 521.

Slovenska reprezentantka je v sezoni zabeležila šest trojnih dvojčkov, kar je največ med vsemi igralkami v ligi in izenačenje drugega najboljšega dosežka v zgodovini lige WNBA. V letošnji sezoni je bila ob tem prvič izbrana za tekmo vseh zvezd lige WNBA, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. V glasovanju športnih novinarjev in komentatorjev za nagrado MIP (Most Improved Player) je prejela 29 od skupno 74 glasov.

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Dallas Wings se prav v teh dneh v končnici lige WNBA meri z ekipo Golden State Valkyries, ki je druga nosilka. Trenutno je serija izenačena na 1:1, o potniku v polfinale bo odločala tretja tekma v noči na soboto.

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