Zgodovinska sezona slovenske reprezentantke onkraj luže

Američanka s slovenskim potnim listom Jessica Shepard je v šesti sezoni v ligi WNBA dosegala najboljše številke v karieri. V povprečju je v dresu Dallasa na parketu preživela 31,7 minute na tekmo ter beležila 14,5 točke, 11,1 skoka in 5,3 podaje. Shepard je nastopila na vseh 42 tekmah kot članica začetne peterke. Po številu skokov na tekmo je bila druga najboljša igralka lige, po odstotku meta iz igre (57,5 %) peta, po številu podaj pa enajsta. Njenih 467 skokov predstavlja drugi najvišji izkupiček v eni sezoni v zgodovini WNBA. Več jih je zbrala le Angel Reese, ki jih je v sezoni 2026 dosegla 521.

Slovenska reprezentantka je v sezoni zabeležila šest trojnih dvojčkov, kar je največ med vsemi igralkami v ligi in izenačenje drugega najboljšega dosežka v zgodovini lige WNBA. V letošnji sezoni je bila ob tem prvič izbrana za tekmo vseh zvezd lige WNBA, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. V glasovanju športnih novinarjev in komentatorjev za nagrado MIP (Most Improved Player) je prejela 29 od skupno 74 glasov.