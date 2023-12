Zgodovinski delni izid in izjemni Dončić premalo za uspeh Dallasa

V Dallas je dolgo kazalo na gladko zmago gostov, ki so dobrih deset minut pred koncem vodili za 24 točk, a se domači niso dali in bi skoraj pripravili zgodovinski preobrat. Z najvišjim delnim izidom v zgodovini lige (prejšnjega si je lastil Cleveland, ki je proti Milwaukeeju leta 2009 povezal 29:0) so štiri minute do konca povedli za šest (117:111), vendar je Oklahoma povsem ob koncu uspela odgovoriti z osmimi zaporednimi točkami.

Luka Dončić je igral največ v tej sezoni – 46 minut. Dosegel je 36 točk, 18 podaj in 15 skokov. Iz igre je metal polovično uspešno (11/22), zadel je pet metov za tri, a izgubil kar sedem žog. To je bil zanj 59. trojni dvojček kariere, s čimer se je izenačil z legendarnim Larryjem Birdom.