Zgodovinski preobrat Indiane in nor met Haliburtona v novem poglavju izjemne končnice

Gledalci v New Yorku so sklonjenih glav zapuščali domači košarkarski hram. Praktično že prigarano zmago so gostitelji izpustili v končnici tekme in Indiani s Tyresom Haliburtonom na čelu dovolili preobrat.

New York Knicks so v zadnjih šestih minutah in pol rednega dela zapravili kar 17 točk (111:94) prednosti. V podaljšku je nato New York spet povedel s +4 in 35 sekund pred koncem s 135:134, Andrew Nembhard in Obi Toppin pa sta odločila v korist Indiane. Jalen Brunson je 10 sekund pred koncem zgrešil trojko za še drugi podaljšek.

"Ponosen sem na to skupino," je po tekmi povedal Haliburton, ki je s spektakularnim košem ob zvoku sirene zadel za 125:125 in dodatnih pet minut igre. Pred tem je OG Anunoby na nasprotni strani zadel le enega od dveh prostih metov in zamudil priložnost, da bi goste v lovu na izenačenje prisilil v met z razdalje.