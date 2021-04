Zgodovinski večer Curryja: 53 točk in skok na prvo mesto večne lestvice strelcev Golden Stata

Draymond Green je za domače dodal 18 točk, sedem skokov in prav toliko asistenc, Andrew Wiggins pa je dosegel le točko manj. Pri Denverju je bil najboljši že omenjeni Nikola Jokić , ki sta mu do trojnega dvojčka zmanjkali dve podaji, Michael Porter mlajši pa je imel 24 skokov in devet asistenc.

Stephen Cury je Wilta Chamberlaina presegel že v prvi četrtini srečanja, ko je dosegel kar 21 točk. V majici Golden State Warriorsev, za katere igra vso kariero, jih je tedal imel 17.786, tri več od Chamberlaina, ki je ta rekord postavil davnega leta 1964. Dvakratni MVP lige je do konca še tretjič to sezono presegel mejo 50 točk, zaustavil se je pri 53, ob tem pa zadel deset od 18 metov za tri in iz igre skupno metal 14/24. Velja omeniti, da je imel Curry v 35 minutah igre tudi šest skokov in štiri podaje.

Konec Utahovega niza

Košarkarji Utah Jazz, vodilnega moštva lige NBA so prekinili niz 24 zaporednih zmag na domačem parketu. Presenetljivo so v Utahu s 125:121 tokrat slavili čarovniki iz Washingtona. Prvi strelec ligeBradley Beal je s 34 točkami prispeval levji delež k zmagi,Russell Westbrookpa je dodal 25 točk in po 14 skokov ter asistenc. "Težko nam je bilo, a veseli me dejstvo, da se izziva nismo ustrašili. Igrali smo na polno, kar se je obrestovalo,"je zmago komentiral Beal.

Poraza ni preprečil nitiDonovan Mitchell, ki se je proslavil z 42 točkami, hrvaški ostrostrelec Bojan Bogdanović pa je dosegel svoj rekord sezone – 33 točk. Prvi center moštvaRudy Gobert je po tekmi dejal: "Videti je bilo, da se počutijo zares odlično. Ko ima tekmec takšno tekmo, je zelo težko igrati. Vsi so uživali na parketu, vsak je dodal svoje in to nas je pokopalo."

Washington je sicer sredi zadnje četrtine vodil že za 19 točk, a se je Utah do konca uspel približati. Polaganje Mitchella 12 sekund pred koncem je izid znižalo na 121:119, a so čarovniki v zadnjih sekundah ohranili mirne živce in s tem kronali odlično predstavo.