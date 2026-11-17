Luka Dončić je v letošnjo sezono vstopil fenomenalno. Ko se je med poletjem odločil, da ne bo igral za reprezentanco in se posvetil hčerkama ter prihajajoči sezoni, je marsikdo dvomil v njegovo pripravljenost v začetku sezone. V uvodnih 12 tekmah, ki jih je odigral, je v povprečju dosegel 39 točk na tekmo, na sedmih tekmah pa je presegel tudi mejo 40 točk.

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Njegov najbližji zasledovalec Shai Gilgeous-Alexander je v povprečju dosegel 30,9 točke, kar je 8,1 točke manj. Slovenski zvezdnik ima v letošnji sezoni tudi odličen met za tri točke. Njegovo povprečje je 5,4 zadetega meta za tri točke, kar ga uvršča na prvo mesto med vsemi igralci. Kar je zanimivo, si Dončić večino metov pripravi sam s preigravanji, večina metov pa je tudi takšnih, ki jih marsikdo ne bi zadel. Na drugem mestu je Stephen Curry, ki dosega 4,3 točke iz meta za tri.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Luka Dončić Profimedia

Luka Dončić AP

Luka Dončić AP

Luka Dončić Profimedia







Na zadnji tekmi proti Phoenix Suns je Dončić dosegel 43 točk. Po poročanju Dallas Sports Journal je s tem postavil najboljši dosežek po številu točk v prvih 12 tekmah v zadnjih 50 letih. Prehitel je celo Jamesa Hardna, ki je v prvih 12 tekmah sezone 2019/20 dosegel 464 točk. Luka jih ima 468. Slovenskemu košarkarju v hrbet gledajo tudi imena, ki so zaznamovala NBA ligo, med drugim so to Michael Jordan, ki je v uvodnih 12 odigranih tekmah dosegel 447 točk, Wilt Chamberlain s 420 točkami in Kobe Bryant, ki je dosegel 410 točk.