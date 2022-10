Zgrešeno polaganje ali podaja? Presodite sami!

Slovenski as Luka Dončić je najprej lepo zavrtel Jakea Laravio , potem v skoku s preprosto finto iz igre vrgel še Ja Moranta in nato z desnico iznajdljivo od table podal soigralcu Dorian Finney-Smithu , ki je žogo brez težav zabil v nebranjen koš.

Je Dončić res imel namen podati, ali je šlo za zgrešeno polaganje? Po mnenju uradnih merilcev statistike se je zgodilo slednje, saj so Luki ob tej akciji vpisali zgrešeno polaganju, Finney-Smithu pa skok v napadu. 23-letnik pa se s to odločitivjo ne strinja. "To je bila podaja ... Ne bom poskusil s polaganjem in se ob tem ne dotaknil obroča," je akcijo obrazložil Ljubljančan.