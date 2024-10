Žiga Daneu o grozovitem padcu: Zdelo se mi je, kot da sem sanjal

Krilni center ljubljanske Cedevite Olimpije Žiga Daneu je mlad in obetaven košarkar, ki se počasi uveljavlja v članskemu moštvu serijskih slovenskih prvakov. Začetek sezone mu je sicer pokvaril neprijeten padec, pri katerem pa na srečo ni utrpel hujših poškodb in bo tako lahko v soboto zaigral proti Splitu. Tekmo si boste od 15.40 dalje lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

"Jaz se spominjam samo, da sem udaril žogo, in potem je bilo to to. Zbudil sem se v rešilcu, nekako se mi je zdelo, kot da sem sanjal vse to, ampak potem so mi pokazali, kaj se je zgodilo. Ko sem videl posnetek, sem se spomnil, kaj točno se je dogajalo pred tem, tako da je nekako potem prišlo vse nazaj," nam je nesrečni trenutek izpred nekaj tednov opisal Žiga Daneu, ki je na tekmi proti FMP-ju grdo padel z višine in se udaril v glavo ter utrpel lažji pretres možganov.

"Telefon je bil poln sporočil, prejel sem veliko SMS-sporočil, klicev, veliko ljudi je stopilo v stik z mano, s katerimi nisem bil sploh v stiku, pa so mi vseeno napisali, kako sem. In to mi je zelo pomagalo," je odziv po padcu še komentiral 22-letni krilni center, ki se je že vrnil na parket in pred kratkim debitiral v evropskem pokalu, o čemer je Žiga povedal še več. "Zelo lepo je bilo igrati, pogrešal sem treninge, že, ko sem le gledal soigralce, kako igrajo, sem si rekel, komaj čakam, da bom nazaj."

Mladi košarkar pri ljubljanski Cedeviti Olimpiji košarkarsko še dozoreva: "Zelo zanimiv tip igralca sem, še sam ne vem točno, na katerem položaju se vidim. Bil sem center, ko sem bil manjši, sem bil tudi organizator igre, sedaj pa sem štirica, kar mi je iskreno najboljše. Tako da upam, da tako tudi ostane. Treniram z najboljšimi v Sloveniji, kar se že sedaj kaže, ker sem v toliko krajšem časovnem obdobju izjemno napredoval. Če primerjam moj napredek z letoma pri Iliriji in Heliosu, bi rekel, da sem v dveh letih pri Olimpiji veliko več napredoval kot v dveh letih pri Iliriji in Heliosu." Daneua in Cedevito Olimpijo v soboto čaka četrta tekma v novi sezoni lige Aba, v kateri so zaenkrat zabeležili dva poraza in eno zmago: "Definitivno želimo druge zmage, mislim, da zato tudi trdo delamo na treningih, igramo v Tivoliju, igramo doma in domač teren je vedno treba obraniti."

Žiga je tekem v Hali Tivoli navajen, a ne kot košarkar, temveč kot gledalec, saj je tam redno gledal tekme svojega očeta Jake Daneua, na posnetkih pa tudi tekme dedka Iva Daneua: "Danes, ko smo trenirali, sem se vprašal, kako mi bo igrati v dvorani, kjer sta igrala moj dedek in moj oče. Gledal sem črno-bele posnetke dedkovih tekem, tako da imam nek občutek, da je treba malo več pokazati." 22-letnik nam je tudi zaupal, kako je nositi priimek košarkarjev, ki sta pustila velik pečat v ljubljanskem klubu: "Včasih sem čutil zelo velik pritisk, ko sem bil mlajši. Verjamem, da je bil oče pod še večjim pritiskom, ker je dobesedno naslednji potomec Iva Daneua, jaz pa samo četrtino, ampak je bilo tudi meni težko nositi ta priimek. Danes je vse drugače, v Stožicah pa je na vratih garderobe slika dedka in včasih se malo považim in rečem, da moj dres visi pod stropom dvorane, saj na njem piše Daneu. Sedaj sem malo bolj sproščen glede tega."

Ivo Daneu

Ali mu oče in dedek, ki sta polna izkušenj, pomagata z nasveti? "Ne toliko, kot otroku sta mi mogoče malo več, ampak nista več tako vpletena. Dedi mi sicer govori eno stvar, ki jo ponavlja znova in znova. In to je za proste mete, za vse ostalo ga ne zanima, ampak za proste mete pa vedno reče enako, in sicer: izdihni, v kolenih dol in to je to. Ko pridem k njemu na kosilo ali pa samo pozdravit, govorimo seveda o košarki in mi vedno razlaga, da prosti meti so vedno enaki in da jih moram zadeti, ker drugače mi bo malo zameril." Kako dobro gredo Žigi prosti meti, boste lahko v soboto od 15.40 dalje v živo videli na Kanalu A in VOYO.