Žiga Daneu o skrivnosti, ki jo delita z dedkom, in 'posebni obrambi' Olimpije

"Nihče v družini me ni silil, da bi igral košarko. A vseeno je bilo na mestu vprašanje: Kaj drugega boš pa počel, če ne boš igral košarke?" je o svoji na videz predvidljivi poti do profesionalne košarke dejal vedno nasmejani Žiga Daneu . Nikoli tudi ni dvomil, v katerem klubu želi igrati. "Mislim, da je Olimpija za Ljubljano zelo pomemben klub z ogromno tradicijo ne samo v košarki, čeprav bi rekel, da prevladuje v košarki. Ima velik pomen v našem mestu."

Redki so trenutki, ko na njegovem obrazu ni nasmeha, kljub temu pa ima vsak slabe trenutke. "Imel sem dva trenerja pri mlajših selekcijah pri Olimpiji Boruta Fijavža in Andreja Podvršnika. Oba sta mi rekla, da je nasmeh zastonj. Kadarkoli sem bil potrt, slabe volje, imel slab trening, karkoli, sta rekla, da je nasmeh zastonj, in nekako sem začel verjeti v to in je postalo že del mene," je o svojem pristopu v življenju in športu dejal Daneu, ki je dodal, da je njegov najljubši trener v dosedanji karieri bil prav Fijavž.

Glede na to, da je bil njegov oče Jaka Daneu tudi trener, je na mestu vprašanje, zakaj njega ni uvrstil na vrh seznama najljubših trenerjev. "Ne govoriva veliko o košarki, kot bi mnogi predvidevali. Nikoli ga nisem videl kot trenerja. Če me je peljal na tekmo, treninge ali po tekmi, sva se le rahlo dotaknila te teme. Če sem iskren, mi je to všeč. Zato ne čutim preveč stresa," o odnosu z očetom pravi najmlajši košarkarski Daneu.

Odnos z dedkom Ivom je bil prav tako ločen od košarke."Zame je vedno bil dedi. Tudi on je bil velikokrat nasmejan. Redkokdaj ga vidim slabe volje. Sva pa imela eno skrivnost, ki zdaj mogoče ne bo več toliko skrivnostna. V mlajših letih mi je rekel, da moram priti do njega, če bom kadarkoli šel na zmenek, in mi bo dal 20 evrov. Včasih sem šel 'na zmenke', čeprav na koncu v resnici nisem šel na zmenek," je zanimivo anekdoto obelodanil mladenič.