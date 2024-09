Žiga Daneu preživel grozovit padec brez hujših posledic

Košarkarji Cedevite Olimpije so sinoči s porazom začeli novo sezono v ligi Aba in na gostovanju v Beogradu klonili proti FMP z 62:75. Poraz je dodatno skazila poškodba Žige Daneua v zaključku tekme, ki je z višine grdo padel. Kot so pri Ljubljančanih zapisali na omrežju X, jo je 22-letnik odnesel brez hujših posledic.