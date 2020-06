Žiga Dimec naslednji slovenski reprezentant v zmajevem gnezdu

"V dresu koprskega moštva je Dimec v sezoni 2019/20 v Ligi ABA zaigral na 20 tekmah in v 14,7 minutah dosegal 6,7 točke ter 3,6 skoke na tekmo. V Ligi Nova KBM je dres Koper Primorske nosil na 18 tekmah in v malo več kot 18 minutah na obračun beležil 9,7 točke in 5,0 skokov na tekmo. Dimec, 27-letni velikan iz Celja, je svojo profesionalno košarkarsko pot začel leta 2010 v dresu Zlatoroga iz Laškega. V sezoni 2010/11 se je sicer kot posojeni košarkar kalil v Konjicah, leta 2014 pa je prestopil v Rogaško, naslednje leto pa v novomeško Krko, kjer je ostal vse do leta 2018. Sezono 2018/19 je začel v nemškem medi Bayreuthu, konec novembra 2018 pa se je preselil v Litvo k Lietkabelisu. Pred začetkom sezone 2019/20 se je pridružil Koper Primorski, in s 'tigri' osvojil naslov prvaka Pokala Spar."

"Zlata Zmaja iz leta 2017, Jaka Blažič in Edo Murić, bosta s preostalimi soigralci v prihodnji sezoni znova združila moči s soigralcem iz slovenske reprezentance, ki je na EuroBasketu 2017 poskrbela za največji uspeh v zgodovini slovenske košarke. V Ljubljano se namreč seli 211 centimetrov visoki Žiga Dimec, ki je v minuli sezoni nosil dres Koper Primorske," so zapisali Ljubljančani.

Žiga Dimec je že tretji "zlati Zmaj", kot so skupino slovenskih reprezentantov v svojih vrstah pri Cedeviti Olimpiji označili v sporočilu za javnost. Poleg Dimca sta si zlato odličje na EP 2017 namreč okoli vratu nadela tudi Jaka Blažič in Edo Murić , ki bosta zdaj v prestolnici združila moči z 211 centimetrov visokim centrom.

'Komaj čakam, da se nova sezona začne'

Dimec, ki je zaigral tudi na obeh kvalifikacijskih tekmah za nastop na naslednjem (in na leto 2022 že prestavljenem) evropskem prvenstvu, je v prvi izjavi povedal, da mu prilagoditev ne bo povzročala nikakršnih težav, saj dobro pozna soigralce in tudi trenerja Jurico Golemca.

"Občutki so dobri. Z novimi soigralci se dobro poznam, z nekaterimi iz reprezentance, z drugimi pa iz Koper Primorske. Tudi sistem igre glavnega trenerja Jurice Golemca mi je poznan iz prejšnje sezone. Komaj čakam, da se nova sezona začne, in da pokažem, kaj znam,"je uradno izjavo svojega novega člana posredoval ljubljanski klub.

Golemac: Stalno napreduje in iz sezone v sezono igra vse bolje in bolje

"Tako, kot pri Alenu Hodžiću, je tudi pri Žigi Dimcu ideja praktično enaka,"pa se je glasil komentar športnega direktorja Sanija Bečirovića. "Žiga pozna sistem dela in igre pri glavnem trenerju Jurici Golemcu. Na igralnem položaju centra smo si želeli imeti domačega igralca, ki lahko s svojo višino in močjo dobro opravi svoje naloge. Vesel sem, da se je tudi Žiga pridružil naši ekipi. V prihajajoči sezoni želimo jedro moštva sestaviti z domačimi igralci, temu jedru pa bomo nato dodali kvalitetne tuje košarkarje."

Golemac je dodal: "Žiga Dimec je slovenski reprezentant in še eden v vrsti domačih igralcev, ki so se pridružili našemu klubu. Dimec kot igralec stalno napreduje in iz sezone v sezono igra vse bolje in bolje. Gre za izredno inteligentnega fanta, ki trdo dela, s tem trdim delom pa si je na nek način tudi prislužil mesto v Cedeviti Olimpiji. Srečni smo, da smo dobili takšnega igralca in prepričani smo, da nam bo pomagal na poti do naših ciljev."