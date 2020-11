Zimzeleni Haslem še vsaj eno sezono v Miamiju

Kapetan zasedbe, ki je bil rojen v Miamiju in je bil tam tudi študent, je bil trikrat prvak NBA v letih 2006, 2012, 2013 in je vseh dosedanjih 17 sezon v severnoameriški košarkarski ligi NBA preživel v Miamiju. S tem je med igralci, ki so ta čas člani moštev najmočnejše košarkarske lige na svetu, edini, ki je tako dolgo pri eni sami ekipi.

V karieri je odigral 858 tekem rednega dela, od tega 500 dvobojev v začetni postavi, ter še 147 dvobojev v končnici, ko je bil na 84 tekmah član prve peterke."Jaz sem Miami Heat, Miami Heat sem jaz," je dejal Haslem med promocijskim nastopom. "Ti fantje še vedno cenijo tisto, kar prinesem na igrišče."

Zadnja sezona za Haslema ni bila zvezdniška, odigral je namreč vsega skupaj zgolj 44 minut, niti ene minute pa ni bil del ekipe v končnici, v kateri je Miami napredoval vse do velikega finala, v katerem pa je moral z 2:4 priznati premoč prvakom Los Angeles Lakers. Kljub temu pa je imel velik vpliv v garderobi. "Resnično nisem razumel, kakšen vpliv imam na te fante, dokler nisem imel priložnosti biti v mehurčku in z njimi preživeti toliko časa," je med dejal."Res sem dojel, da se ti fantje odzivajo name. To je bilo zame nekaj res velikega."