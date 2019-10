Zion misli resno: silovita zabijanja in visoka zmaga pri Youngu doma

Po izjemnem debitantskem nastopu nekdanjega člana New Orleans Pelicansov Anthonyja Davisa v vrstah Los Angeles Lakersov so tudi njegovi bivši delodajalci zadovoljno "godli", ko so v Atlanti spremljali nastop nove prve violine kluba Ziona Williamsona . Williamson, ki so ga na letošnjem naboru pričakovano izbrali kot prvega, že upravičuje sloves enega največjih (in tudi najbolj nenavadnih) talentov ameriške košarke. Produkt univerze Duke se je izkazal na gostovanju pri Atlanta Hawksih in Traeju Youngu , ki je bil v minuli sezoni edini resnejši protikandidat Luku Dončiću v boju za nagrado za novinec leta.

Young se je sicer izkazal z nekaj spektakularnimi potezami in podajami, a pri metu ni bil razpoložen (1/6) za skupno devet točk in enajst podaj v 26 minutah. Od novincev sta imela dober večer tudi novopečeni branilec Sokolov De'Andre Hunter(10 točk) in nekdanji soigralec Williamsona na univerzi Cam Reddish (11 točk v 15 minutah, 3/4 za tri). Ob vsej obetavni mladosti na parketu je kar malce v senci ostal nastop 42-letnega veterana Vinca Carterja, ki je v 15 minutah dosegel pet točk pred začetkom rekordne 22. sezone v NBA.

TEKMA2

Neustavljiv, a še vedno neizbrušen

A nazaj k 19-letnemu Williamsonu, ki je dosegel prvih pet točk za svojo ekipo (vključno s silovitim zabijanjem), na koncu pa je zbral 16 točk, sedem skokov, tri podaje in tri ukradene žoge, štiri je tudi izgubil. Pelicansi, ki so se zdeli v minuli sezoni, ko so se na vse pretege trudili, da bi zadržali Davisa, zdeli na robu obupa, so pod taktirko direktorja Davida Griffina najprej imeli veliko sreče na žrebu nabora, kjer so lahko izbirali kot prvi, okoli Williamsona pa so nato uspeli sestaviti zelo zanimivo ekipo.

Manj kot dva metra visoki (198 centimetrov) toda kar 129 kilogramov težki center je svoji ekipi do odločilne prednosti pomagal v drugi četrtini, ki so jo Pelikani dobili s 46:27, naskok pa je nato iz minute v minuto drugega polčasa le še naraščal. Williamson je iz igre metal 6/13, pri "ničli" je ostal z meti za tri točke (0/2), zadel je še štiri proste mete od sedmih v nekaj manj kot 28 minutah na parketu. Dokazal je, da mu bo slog igre v NBA morda ugajal še veliko bolj od univerzitetne košarke, v hitrih tranzicijah je namreč praktično neustavljiv. Pokazal je tudi nekaj lepih potez pod košem, kjer njegova igra ni omejena le na moč, je pa res, da bo moral popraviti igro v obrambi, met z razdalje ter tudi s črte prostih metov, od koder je bil na univerzitetni ravni zgolj 64-odstotno uspešen.

'Do sem me ni pripeljalo zgolj zabijanje'

Navijači Pelikanov so bili lahko navdušeni še nad nekaterimi novimi člani, ki so v New Orleans prišli v odmevni menjavi za Davisa. Lonzo Ball je v 25 minutah pokazal, da je iz Los Angelesa prišel kot prerojen, zbral je devet točk, sedem podaj, pet skokov in za tri metal 3/8. Iz minute v minuto se je izboljševal tudi Brandon Ingram, ki se je na koncu ustavil pri 19 točkah. 21-letni novinec Nickeil Alexander-Walker je z 12 točkami v 15 minutah prav tako opozoril nase, medtem ko ekipa še čaka, da bosta povsem nared veterana Derrick Favors in J. J. Redick. Še en izmed izkušenih članov moštva Jrue Holiday, na papirju največji zvezdnik po slovesu Davisa, pa je zbral 21 točk v vsega 18 minutah. Očitno bo v "Big Easyju" pravi ritem našel tudi Italijan Nicolo Melli (11 točk, 8 skokov in 4 podaje).

"Ne verjamem, da me je do sem pripeljalo zgolj zabijanje," je po tekmi dejal Williamson, ki je enkrat zabil z desno roko, enkrat z levo, enkrat pa z obema rokama. "To ni več srednja šola ali univerza. Moraš biti močan. Zato sem bil močan in uspelo mi je zaključiti,"je še povedal Williamson.

TEKMA