Zion na novinarski konferenci povsem zasenčil najboljšega mladega košarkarja Evrolige

V Evroligi je 19-letnik v povprečju v 24,1 minutah beležil 12,1 točk, 6,4 skokov in 2,3 blokad. Po tem, ko so vsi novinarji 'zbežali' k Zionu, Gruzijec ni bil pretirano razočaran. "Vse skupaj me dela še bolj lačnega. Sem skromen. Zion je izjemen igralec in ne moti me, da so vsi novinarji bili pri njem. Navdušen sem nad celotnim dogajanjem okoli nabora. Tudi k meni so prišli novinarji in me spraševali," je pojasnil Bitadze.