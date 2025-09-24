Zion kot Dončić občutno spremenil svoj fizični videz

Nova sezona lige NBA še ni stekla, a že prinaša nove zanimive zgodbe. Po slovenskem zvezdniku Luki Dončiću, ki je to poletje navdušil z močno spremenjeno fizično pripravljenostjo, zdaj tudi Zion Williamson, prvi izbor na naboru leta 2019, stopa na parket v novi podobi. Vitkejši, odločen in bolj odgovoren želi letos dokazati, da je lahko vodja New Orleans Pelicans.

Zion Williamson FOTO: Profimedia icon-expand

Pri Pelicansih je spomladi vlogo izvršnega podpredsednika za košarkarske operacije prevzel Joe Dumars, nekdanji MVP finala in legenda Detroita. Prav on je Ziona Williamsona postavil pred nove zahteve – več odgovornosti, več discipline in več vodstvene vloge. "Držal me bo na visokem standardu," je povedal Zion. "Če bom padel, vem, da bo tam, da me vrne na pravo pot." "Kar koli bo ekipa potrebovala, to bom naredil," je samozavestno dejal 25-letnik, ki bo sedmič vstopil v sezono z moštvom iz Louisiane.

Še brez končnice

Čeprav ima Williamson povprečje skoraj 25 točk na tekmo, je doslej izpustil več tekem (268), kot jih je odigral (214). Poškodbe so zasenčile njegov eksploziven slog in poskrbele za dejstvo, da v končnici še ni zaigral. Medtem ko so Pelicansi dvakrat prišli v končnico, so obakrat brez njega obstali že v prvem krogu.

Poletna transformacija

Tako kot Luka Dončić je tudi Williamson poleti popolnoma spremenil svoj pristop do telesa in priprav. Njegovi treningi so vključevali boks, kondicijske vaje na nogometnih igriščih ter podrobno delo z Danielom Bovejem, direktorjem za telesno pripravo pri Pelicansih. Soigralci so hitro opazili razliko: "Videti je vitkejši kot kadarkoli," je dejal Trey Murphy III. Sam Zion pa pravi: "Resnično sem začutil spremembo na telesu. Dobro je, ko se počutiš dobro."

