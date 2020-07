Zion Williamson se je vrnil v mehurček v Orlando

"Moja družina in jaz cenimo ljubezen in spoštovanje, ki nam ga je pokazal svet v času zasebne družinske zadeve. Veselim se, da se bom pridružil ekipi v Orlandu in vrnil na parket s soigralci po prestani karanteni," je dejal 20-letnik v sporočilu za javnost, ki ga je objavila njegova ekipa.

Karantena naj ne bi trajala več kot štiri dni, saj so bili testi prvega izbora nabora 2019 na novi koronavirus, med tem ko je bil doma, negativni. Williamson bi bil tako lahko pripravljen že na uvodno tekmo sezone NBA po premoru proti moštvu Utah Jazz 30. julija.

Williamsom je izpustil prvih 43 tekem sezone zaradi okrevanja po operaciji meniskusa, po tem ko se je poškodoval na prijateljski tekmi pred začetkom sezone. V nadaljevanju pa je igral odlično, v 19 tekmah je v povprečju dosegal 23,6 točke in 6,8 skoka.