Zion Williamson (znova) ne bo začel sezone NBA

Pelikani iz New Orleansa bodo v novo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA vstopili brez prvega zvezdnika Ziona Williamsona. Robustni in 201 cm visoki krilni center si je v času operativnega okrevanja znova poškodoval desno stopalo in bo iz pogona vsaj dva tedna in pol, je sporočila ekipa iz Louisiane.

Williamson je v minuli sezoni odigral 61 tekem za New Orleans, v povprečju pa je na tekmo dosegel 27 točk, 7,2 skoka in 3,7 podaje. V svoji krstni sezoni po odhodu iz ameriške univerzitetne lige NCAA, kjer je igral za sloviti Duke, je v sezoni 2019/20 zaradi zdravstvenih težav odigral le 24 tekem in v povprečju dosegel 22,5 točke, 6,3 skoka in 2,1 podaje. Tako kot letošnje tudi svoje prve sezone v ligi NBA ni začel na parketu zaradi poškodbe meniskusa. icon-expand Zion Williamson ima podobne težave s poškodbami, kot jih je imel njegov zvezdniški predhodnik v New Orleansu Anthony Davis (trenutno član Los Angeles Lakersov). Oba namreč v dresu moštva iz Louisiane nista (še) odigrala celotne sezone (vseh 82 tekem). FOTO: AP Nova sezona v ligi NBA se bo začela 19. oktobra, zasedbo iz New Orleansa pa v uvodu čaka obračun s Philadelphio.