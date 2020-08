Zion Williamson z New Orleansom izpadel iz boja za končnico

San Antonio Spurs so v neposrednem dvoboju za nadaljevanje sezone s 122 : 113 ugnali New Orleans Pelicans. Spursi tako na 10. mestu še ostajajo v igri, da postanejo prva ekipa v zgodovini lige, ki bi se triindvajsetič v nizu uvrstili v končnico.

Spursom je šla na roko tudi zmaga Toronto Raptors, branilci naslova so namreč s 108 : 99 ugnali Memphis, ki je ostal pri 33 zmagah, kolikor jih ima ob porazu več tudi deveti na tem delu NBA Portland po slavju nad Philadelphio 76ers s 124 : 121. Z 31 zmagal sledita San Antonio in ta večer prosti Phoenix. Brez tekem po rednem delu sezone bodo ostali Pelicansi in Sacramento Kings, slednji po porazu proti Houston Rockets s 112 : 129.

Na vzhodnem delu, kjer je Miami Gorana Dragićačetrti, je že vse odločeno. Osem ekip, ki se bodo še naprej borile za naslov prvaka, je že znanih. Na osmem mestu so Orlando Magic, ki so po podaljšku klonili proti Boston Celtics s 119 : 122. Deveti so igralci Washington Wizards, ki so jih košarkarji Oklahoma City Thunder ugnali s 121 : 103. Los Angeles Clippers, drugi na zahodnem delu, so s 120 : 129 klonili z Brooklyn Nets, sedmo ekipo vzhoda NBA.

Liga NBA, izidi:

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 121:103

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 108:99

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 113:122

Boston Celtics - Orlando Magic 122:119 (podaljšek)

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 124:121

Sacramento Kings - Houston Rockets 112:129

LA Clippers - Brooklyn Nets 120:129