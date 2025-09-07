Živi v Sloveniji, ljubi Urško, z vsem srcem navija za Srbijo, zdaj drži pesti za Dončića in družbo

Ko ljubitelji košarke v Sloveniji in Srbiji pomislimo na medsebojne obračune obeh košarkarskih reprezentanc, pa se vsi seveda najprej spomnimo leta 2017 in finala v Istanbulu. "Svojo srečo sem našel v Sloveniji. Tu sem spoznal svojo ženo, s katero imava dva otroka. Oba sta super fanta. Leta 2017 je ona navijala za Slovenijo, jaz seveda za svojo Srbijo. Vedno je tako. Vedno smo srečni v družini, saj vedno nekdo zmaga. Seveda tudi nekdo izgubi. Otroka pa se kdaj težko odločita, za koga navijati," je na trenutke zapleteno družinsko dinamiko opisal nasmejani Ivan, ki je s svojo edinstveno opravo postal stalnica na obračunih reprezentance Srbije. Dejal je, da ga je za njegove obrazne poslikave sprva navdihnila njegova Urška. "Ona je ljubezen mojega življenja in vedno me podpira. Brez nje ne bi bil tu, kjer sem. Zelo sem vesel, da jo imam," nam je priznal. Ponosno je dodal, da ima doma posebno košarkarsko žogo, ki jo je spremenil v prepoznavno kapo. Podpisal jo je namreč še en veliki srbski športnik, Novak Đoković .

V Istanbulu je Sloveniji seveda privoščil zmago, kljub temu pa je dvorano po porazu njemu toliko ljubih srbskih košarkarjev zapustil dolgega obraza. "Po tekmi sem se s slovenskimi navijači pogovarjal v slovenščini, oni pa so me gledali z začudenjem na obrazu. Kako lahko vi Srbi tako dobro govorite slovensko? Povedal sem jim svojo zgodbo, nato pa so seveda sledile šale na moj račun," se svojih prigod v Turčiji spominja Ivan. "Imam veliko slovenskih prijateljev, ki imajo radi šport. Jaz vedno navijam za Slovenijo, ko ne igra moja Srbija. Ko pa se srečata Srbija in Slovenija, pa vsi vedo, za koga jaz navijam. To vsi dobro sprejemajo. To imam rad, za to živim. To je črv, ki je v meni in mi ne da miru. Preprosto uživam v tem," je o odnosu s Slovenci in srbsko reprezentanco dejal iskreni Ivan.

Na žalost je spremljanje velikih športnih dogodkov postalo ogromen finančni zalogaj, ki si ga Ivan stežka privošči, kljub temu pa verjame, da se z žrtvovanjem lahko doseže marsikaj. "Moram priznati, da je to velik finančni zalogaj. Celo leto seveda delam in varčujem. Vedno mečemo denar v nekega novega 'pujsa'. Zaradi olimpijskih iger, ki smo si jih ogledali vsi skupaj, na primer nismo šli na smučanje. A če pravočasno začnete varčevati in kupovati vstopnice, ni tako hudo. Iščemo poceni nastanitev, pri hrani nismo pretirano zahtevni," je svoj recept za zajeten finančni zalogaj podelil Ivan.