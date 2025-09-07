Svetli način
Živi v Sloveniji, ljubi Urško, z vsem srcem navija za Srbijo, zdaj drži pesti za Dončića in družbo

Riga, 07. 09. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 19 minutami

Milan Doknić
Sobotni obračun Srbije s Finsko smo si ogledali v živo, na poti domov po zgodovinski zmagi Finske in bolečem porazu favorizirane Srbije pa smo srečali številne srbske navijače strtih src. Med njimi je bil tudi Ivan, ki se je leta 2006 iz rodnega Valjeva v Srbiji preselil v Slovenijo. V Ljubljani se je zaljubil, tam ostal in Sloveniji bo večno hvaležen za vse, kar ima. A njegovo srce v košarkarskih dvoranah bije ob pogledu na drese s srbskim grbom. Z njim smo spregovorili med obračunom s Finsko, ko še ni slutil črnega scenarija, pozneje pa nam je zagotovil, da v Rigi ostaja v podporo slovenskim košarkarjem, ki jih želi s tribun bodriti tudi v polfinalu in finalu EuroBasketa. Upajmo, da se bo njegova želja uresničila.

Ivan je srbsko reprezentanco v živo podpiral na zadnjih petih evropskih prvenstvih. Začelo se je z evropskim prvenstvom v Sloveniji leta 2013, od takrat je poleg vsakega EuroBasketa navijal tudi na dveh svetovnih prvenstvih in enih olimpijskih igrah. 

Ko ljubitelji košarke v Sloveniji in Srbiji pomislimo na medsebojne obračune obeh košarkarskih reprezentanc, pa se vsi seveda najprej spomnimo leta 2017 in finala v Istanbulu. "Svojo srečo sem našel v Sloveniji. Tu sem spoznal svojo ženo, s katero imava dva otroka. Oba sta super fanta. Leta 2017 je ona navijala za Slovenijo, jaz seveda za svojo Srbijo. Vedno je tako. Vedno smo srečni v družini, saj vedno nekdo zmaga. Seveda tudi nekdo izgubi. Otroka pa se kdaj težko odločita, za koga navijati," je na trenutke zapleteno družinsko dinamiko opisal nasmejani Ivan, ki je s svojo edinstveno opravo postal stalnica na obračunih reprezentance Srbije. Dejal je, da ga je za njegove obrazne poslikave sprva navdihnila njegova Urška. "Ona je ljubezen mojega življenja in vedno me podpira. Brez nje ne bi bil tu, kjer sem. Zelo sem vesel, da jo imam," nam je priznal. Ponosno je dodal, da ima doma posebno košarkarsko žogo, ki jo je spremenil v prepoznavno kapo. Podpisal jo je namreč še en veliki srbski športnik, Novak Đoković.

V Istanbulu je Sloveniji seveda privoščil zmago, kljub temu pa je dvorano po porazu njemu toliko ljubih srbskih košarkarjev zapustil dolgega obraza. "Po tekmi sem se s slovenskimi navijači pogovarjal v slovenščini, oni pa so me gledali z začudenjem na obrazu. Kako lahko vi Srbi tako dobro govorite slovensko? Povedal sem jim svojo zgodbo, nato pa so seveda sledile šale na moj račun," se svojih prigod v Turčiji spominja Ivan. "Imam veliko slovenskih prijateljev, ki imajo radi šport. Jaz vedno navijam za Slovenijo, ko ne igra moja Srbija. Ko pa se srečata Srbija in Slovenija, pa vsi vedo, za koga jaz navijam. To vsi dobro sprejemajo. To imam rad, za to živim. To je črv, ki je v meni in mi ne da miru. Preprosto uživam v tem," je o odnosu s Slovenci in srbsko reprezentanco dejal iskreni Ivan.

Na žalost je spremljanje velikih športnih dogodkov postalo ogromen finančni zalogaj, ki si ga Ivan stežka privošči, kljub temu pa verjame, da se z žrtvovanjem lahko doseže marsikaj. "Moram priznati, da je to velik finančni zalogaj. Celo leto seveda delam in varčujem. Vedno mečemo denar v nekega novega 'pujsa'. Zaradi olimpijskih iger, ki smo si jih ogledali vsi skupaj, na primer nismo šli na smučanje. A če pravočasno začnete varčevati in kupovati vstopnice, ni tako hudo. Iščemo poceni nastanitev, pri hrani nismo pretirano zahtevni," je svoj recept za zajeten finančni zalogaj podelil Ivan.

Vse to nam je dejal pred zadnjo sireno na obračunu Srbije s Finsko. Srbski košarkarji so se dan pozneje že poslovili od Rige, Ivan pa tu ostaja. Vstopnice za oba polfinalna in finalni obračun že ima, na tribunah pa bo tudi danes, ko bo podpiral košarkarje iz dežele, ki mu je dala vse in še več. Obvestil nas je, da je na sprehodu v prelepi Rigi srečal Klemna Prepeliča, Alekseja Nikolića in Alena Omića. Vsem trem je zaželel srečo in dodal: "Zdaj vsi podpiramo Slovenijo in upamo, da se jim odpre pot do samega konca!"

Ivan je s prijateljem na sprehodu po Rigi srečal slovenske košarkarje Alekseja Nikolića, Klemna Prepeliča in Alena Omića.
Ivan je s prijateljem na sprehodu po Rigi srečal slovenske košarkarje Alekseja Nikolića, Klemna Prepeliča in Alena Omića. FOTO: Facebook
