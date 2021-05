Dončić in Čančar na spisku Sekulićeve 'dvajseterice'

Trenutno kaže, da bo slovenska reprezentanca v polni zasedbi vadila šele tik pred odhodom v Litvo. Reprezentanca bo priprave začela 10. junija v Zrečah ter se pripravljala še v Ljubljani in na Bledu. Za zdaj so se okvirno dogovorili za dve pripravljalni tekmi s hrvaško izbrano vrsto. Reprezentanca Slovenije bo v Kaunas odpotovala 25. junija. "Začetek priprav na za nas zelo pomembne kvalifikacije se nezadržno bliža, tako da smo že pošteno zavihali rokave. Pred nami je kar nekaj izzivov, predvsem zaradi nepredvidljivega časa prihoda igralcev. Prvenstva se namreč še niso zaključila in bodo pri nekaterih trajala vse do sredine junija. Morali bomo biti zelo fleksibilni. Igralci bodo prišli v različni formi, nekateri utrujeni, drugi bodo bolj sveži, in najti bomo morali pravi način, kako te stvari uskladiti, da bomo v kvalifikacijah optimalno pripravljeni. Na seznam vabljenih reprezentantov sem dvajset igralcev uvrstil ravno zato, da bi našli način, da bomo v Kaunas odšli dobro pripravljeni," je za uradno spletno stran KZS dejal selektorAleksander Sekulić. Na seznamu je tudi Alen Omić, ki bo zapolnil eno dovoljeno mesto za naturaliziranega košarkarja. Kot pravi selektor, ni član francoskega Bourga nastopa v kvalifikacijah pogojeval z ničimer. "Alen Omić je trenutno najrealnejša opcija. Za to, da bo v Kaunasu nastopil, pa ni nobenega jamstva. Vsi si morajo zaslužiti priložnost," pravi selektor izbrane vrste.