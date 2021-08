Zlata Janja Garnbret nosilka slovenske zastave na zaprtju iger

Olimpijske igre na Japonskem, na katerih je med približno 11.000 športniki nastopalo tudi 54 Slovencev, so se v Tokiu začele 23. julija.

Dvaindvajsetletna Garnbretova je osvojila zlato medaljo v športnem plezanju. Odločitev, da na zaprtju nosi zastavo, je pričakovana, saj je trenutno edina med slovenskimi nosilci odličij, ki je še v Tokiu. Preostali junaki slovenske odprave - zlata kolesar Primož Roglič in kanuist Benjamin Savšek, srebrna judoistka Tina Trstenjak in bronasti kolesar Tadej Pogačar - so se v Slovenijo vrnili že prejšnji teden.

Dozdajšnjim nosilcem olimpijske medalje v Tokiu se lahko kot zadnji pridružijo še košarkarji, ki se bodo v boju za tretje mesto pomerili z Avstralci.