Zlati Anthony Randolph sanja o povratku v slovensko reprezentanco

Novak Đoković ni edini zvezdnik, ki je zbrano množico v Stožocah presenetil s svojo prisotnostjo na včerajšnji pripravljalni tekmi med Slovenijo in Srbijo. V ekskluzivnem pogovoru s 24ur.com je spregovoril o svoji karieri po hudi poškodbi kolena in želji po povratku v dres slovenske reprezentance: "Še vedno se počutim, kot del 'družine'. Nihče ne ve kaj se lahko zgodi v prihodnosti."

Anthony Randolph je odigral veliko vlogo pri osvojitvi naslova evropskih prvakov leta 2017. Slovenski dres je vedno nosil s ponosom in zagotovo je v srcih številnih slovenskih ljubiteljev pustil močan vtis. Zato je novica o njegovi hudi poškodbi kolena junija letos, odmevala tudi na sončni strani Alp. Strgane kolenske vezi so poskrbele, da se še nekaj časa ne bo vrnil na parket, kljub temu pa je našel čas za to, da s svojo družino še enkrat znova obišče ljubljansko prestolnico. Z veseljem je stopil pred naš mikrofon in spregovoril o svojem pogledu na nadaljevanje svoje kariere. "Dobro se počutim. Na poti sem doživel nekaj nesreč. Če igraš tako dolgo, kot sem jaz, je neizogibno, da se bo nekaj zgodilo. Glede na sposobnosti zdravniške stroke imam občutek, da se bom vrnil in verjamem, da lahko odigram še par dobrih sezon," je optimistično dejal nasmejani Randolph.

icon-expand Luka Dončić in Anthony Randolph FOTO: AP

Seveda je sledilo vprašanje o njegovi želji, da znova obleče dres, ki ga je tako uspešno nosil leta 2017. "Mogoče. Po taki tekmi si želim čim prej znova zaigrati. Zdaj, ko sem tu, se vračajo spomini na enega najboljših časov v moji karieri, ko smo bili s Slovenijo prvaki. Tukaj sem preživel enega najboljših časov v svoji košarkarski karieri. Še vedno se počutim, kot del 'družine'. Nihče ne ve kaj se lahko zgodi v prihodnosti." S svojimi nekdanjimi soigralci je ostal v stikih: "Prišel sem podpirati fante. To je moj drugi dom. Vsi so me sprejeli z odprtimi rokami in ne glede na vse, bom vedno podpiral Slovenijo." So ga njegovi nekdanji soigralci poskušali prepričati, da se po povratku na parket znova priključi slovenski reprezentanci? "Na njihov način. Vedo kakšno je moje stanje," je skromno potrdil.