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Košarka

'Zlati fantje morajo dobiti priložnost tudi v članski reprezentanci'

Ljubljana, 03. 08. 2026 11.41 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Peter Vilfan

Nad izjemnim uspehom slovenskih košarkarskih reprezentanc do 18 in 20 let, ki sta v zadnjih dveh tednih na evropskih prvenstvih v Trentu (U18) in Ljubljani (U20) pokorili košarkarsko Evropo, je navdušena tudi legenda slovenske košarke Peter Vilfan. Slednji je v pogovoru za našo spletno stran med drugim poudaril, da bi morali najbolj izstopajoči posamezniki iz omenjenih reprezentanc že zdaj imeti opaznejšo vlogo v članski izbrani vrsti.

Nekdanji vrhunski košarkar in v zadnjih dobrih treh desetletjih nič slabši košarkarski komentator ne skriva navdušenja nad odličnimi dosežki mlajših reprezentančnih selekcij do 18 in 20 let.

Zlati kolajni sta velika obveznost za naprej, pravi Peter Vilfan. "Zagotovo. To je šele prvi korak na poti k resničnim košarkarskim zvezdam. Omenjena uspeha sta nekaj, česar ne pomnim še iz časov nekdanje skupne države Jugoslavije in Sovjetske zveze, ki sta pred desetletji prevladovali v Evropi. To je nedvomno velika stvar za slovensko košarko," nam je v pogovoru za 24ur.com uvodoma zaupal 69-letni Vilfan.

Po besedah legendarnega Petra Vilfana se za prihodnost slovenske (reprezentančne) košarke ni bati.
Po besedah legendarnega Petra Vilfana se za prihodnost slovenske (reprezentančne) košarke ni bati.
FOTO: KZS

"Te fante iz obeh reprezentančnih selekcij čaka še veliko dela. A glede na to, kakšne predstave kažejo na parketu, obenem pa navdušujejo z odločnostjo, zmagovalno miselnostjo in pozitivno športno predrznostjo, ne dvomim, da večino od njih čakajo lepe kariere. A le od njih in njhovega dela v klubih bo odvisno, kako hitro bodo napredovali v svoji igri. Verjamem, da govorimo o košarkarjih s pravimi značaji, kar jim bo v nadaljevanju kariere nedvomno pomagalo," je prepričan Peter Vilfan.

Do tu vse lepo in prav, a zdaj je čas, da se tem fantom vendarle ponudi konkretnejša vloga tudi v članski konkurenci.

"Nekateri od teh fantov iz mlajših selekcij do 18 in 20 let bi morali nemudoma dobiti večjo priložnost tudi v članski konkurenci," meni Peter Vilfan.
"Nekateri od teh fantov iz mlajših selekcij do 18 in 20 let bi morali nemudoma dobiti večjo priložnost tudi v članski konkurenci," meni Peter Vilfan.
FOTO: Fiba

"Najbolj izpostavljene posameznike bi bilo treba nemudoma po domače povedano vreči v vodo, da čimprej izplavajo tudi v članski košarki. Za nekatere od njih sem prepričan, da bi že sedaj lahko prevzeli precej večjo odgovornost na svoja pleča. Stefan Joksimović in Lukas Bojović, ki smo ju spremljali v minulih dneh na prvenstvu stare celine v Italiji, morata čimprej dobiti priložnost v članski izbrani vrsti. Bo pa zanju zelo pomembno, kako se bosta razvijala v svojih klubih. Brez tega preprosto ne gre," poudarja Vilfan, ki je ob koncu pogovora opozoril še na eno stvar. 

"Poglejte, Luko Dončića spremljamo v članski reprezentanci že skoraj deset let. In v tem času še nismo ponudili večjemu številu mlajših košarkarjev možnost, da bi zaigrali ob takšnem zvezdniku svetovnega kova. To bi bila zanje idealna priložnost, da se naučijo marsikaj tudi za nadaljnji razvoj svojih kariernih poti. Ne smemo odlašati z vključevanjem mladih v člansko konkurenco, kajti v nasprotnem se nam to lahko še kako maščuje. Imena, kot so Urban Kroflič, Mark Padjen, Žak Smrekar, že omenjena Joksimović in Bojović, pa Maks Ciperle in še nekateri ostali, bi morali uživati več zaupanja, da lahko ta slovenski reprezentančni voz popeljejo v lepše čase tudi na članski ravni," je zaključil Vilfan.     

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KOMENTARJI2

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Grande cojones
03. 08. 2026 13.50
Mladi morajo dobiti priložnost takoj! Vse ostalo je manipulacija v ozadju.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
03. 08. 2026 13.41
Lahko pozabte na to. A kdo ve kaj se kaj dogaja z našim osebnim rastamanom Džeksonom ? Bo sploh zaigral za našo reprezentanco, ali je zdej, ko je zamenjal klubsko sredino, dobil prepoved?
Odgovori
0 0
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