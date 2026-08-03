'Zlati fantje morajo dobiti priložnost tudi v članski reprezentanci'

Nekdanji vrhunski košarkar in v zadnjih dobrih treh desetletjih nič slabši košarkarski komentator ne skriva navdušenja nad odličnimi dosežki mlajših reprezentančnih selekcij do 18 in 20 let. Zlati kolajni sta velika obveznost za naprej, pravi Peter Vilfan. "Zagotovo. To je šele prvi korak na poti k resničnim košarkarskim zvezdam. Omenjena uspeha sta nekaj, česar ne pomnim še iz časov nekdanje skupne države Jugoslavije in Sovjetske zveze, ki sta pred desetletji prevladovali v Evropi. To je nedvomno velika stvar za slovensko košarko," nam je v pogovoru za 24ur.com uvodoma zaupal 69-letni Vilfan.

Po besedah legendarnega Petra Vilfana se za prihodnost slovenske (reprezentančne) košarke ni bati. FOTO: KZS

"Te fante iz obeh reprezentančnih selekcij čaka še veliko dela. A glede na to, kakšne predstave kažejo na parketu, obenem pa navdušujejo z odločnostjo, zmagovalno miselnostjo in pozitivno športno predrznostjo, ne dvomim, da večino od njih čakajo lepe kariere. A le od njih in njhovega dela v klubih bo odvisno, kako hitro bodo napredovali v svoji igri. Verjamem, da govorimo o košarkarjih s pravimi značaji, kar jim bo v nadaljevanju kariere nedvomno pomagalo," je prepričan Peter Vilfan. Do tu vse lepo in prav, a zdaj je čas, da se tem fantom vendarle ponudi konkretnejša vloga tudi v članski konkurenci.

"Nekateri od teh fantov iz mlajših selekcij do 18 in 20 let bi morali nemudoma dobiti večjo priložnost tudi v članski konkurenci," meni Peter Vilfan. FOTO: Fiba